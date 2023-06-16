Добыча газа в России оказалась ниже прогноза

Добыча газа в России оказалась ниже прогнозаОна может достичь «дна» в ближайшие 1-2 года и перейдет к восстановлению
Объем добычи газа в России сейчас находится на 8-10% ниже данных прогноза социально-экономического развития страны, сообщил 16 июня в рамках ПМЭФ-2023 министр энергетики Николай Шульгинов.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, который заложен в параметрах федерального бюджета на 2023 г., добыча газа в России в этом году должна составить 670,2 млрд куб. м. Таким образом, если указанная министром энергетики динамика сохранится до конца года, показатель может снизиться до 603,2-616,6 млрд куб. м.
«Сегодня мы наблюдаем картину, что добыча идет на 8-10% ниже <...> величин, которые заложены в прогнозе. В сентябре будет пересмотрен прогноз, и мы эти свои новые прогнозы отразим», – сказал Шульгинов в интервью телеканалу «Известия». По его словам, называть объемы экспорта газа «пока рано».
В конце апреля 2023 г. правительство приостановило до 1 апреля 2024 г. публикацию статистики по добыче нефти, газа и газового конденсата. Но, по данным доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель 2023 г., который был опубликован в мае, добыча газа за четыре месяца этого года упала на 14,5% в годовом выражении до 193,3 млрд куб. м. За этот же период добыча попутного нефтяного газа снизилась лишь на 0,1% и составила 35,1 млрд куб. м. Производство сжиженного природного газа (СПГ) и регазифицированного уменьшилось на 5,7% до 10,8 млн т.
Добыча газа в России начала снижаться в 2022 г. параллельно с падением экспорта трубопроводного газа в Европу. В мае прошлого года Украина прекратила транзит российского газа через одну из двух действующих на тот момент газоизмерительных станций, затем в июне на газопроводе «Северный поток» начались проблемы с оборудованием Siemens, а в августе поставки по этому трубопроводу полностью прекратились. В сентябре «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» фактически прекратились еще в конце 2021 г.
В результате экспорт газа в 2022 г. сократился на 30,7% до 170,6 млрд куб. м, а добыча газа – на 11,7% до 673,8 млрд куб. м. Сейчас поставки газа в Европу продолжаются транзитом через Украину (заявка «Газпрома» на 16 июня составила 41,8 млн куб. м) и по одной из двух веток «Турецкого потока» (15 июня было прокачано 35,2 млн куб. м).
При этом поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в 2022 г. выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 г. до рекордных 15,5 млрд куб. м, а экспорт СПГ – на 8% до 46 млрд куб. м.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман ожидает, что добыча газа в России может достичь «дна» в 630-635 млрд куб. м в течение года-двух. Затем, по мнению аналитика, добыча газа начнет расти на фоне увеличения экспорта в Китай, запуска новых СПГ-проектов, а также умеренного роста внутреннего потребления.
Дальнейший потенциал снижения экспорта российского газа в Евросоюз уже ограничен, считает Кауфман. Поставки «Газпрома» в ЕС в январе-мае 2023 г. снизились на 226 млн куб. м до 68 млн куб. м в сутки, поясняет эксперт Институт развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. При этом поставки СПГ в регион, по его словам, выросли лишь на 9 млн куб. м в сутки, а трубопроводный импорт газа из Норвегии, Великобритании, Азербайджана и стран Северной Африки – на 4 млн куб. м в сутки. «То есть поставки из всех прочих источников не перекрыли сокращения поставок «Газпрома»», – отмечает эксперт.
Кауфман добавляет, что производство СПГ в России в 2023 г. также может снизиться на 3-4% по сравнению с 2021 г. (до 31,2-31,5 млн т. – «Ведомости») в основном за счет ремонтов на заводах (ремонтные работы запланированы, в частности, на заводе «Новатэка» «Ямал СПГ». – «Ведомости»). Родионов с ним не соглашается. По мнению эксперта, производство СПГ в России вырастет за счет ввода в эксплуатацию в конце 2023 г. первой очереди завода «Новатэка» «Арктик СПГ 2» (ее мощность – 6,6 млн т в год). В 2024 г. начнет работать вторая очередь завода, а в 2026 г. – третья, напоминает он.