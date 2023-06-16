Добыча газа в России оказалась ниже прогноза

Кауфман добавляет, что производство СПГ в России в 2023 г. также может снизиться на 3-4% по сравнению с 2021 г. (до 31,2-31,5 млн т. – «Ведомости») в основном за счет ремонтов на заводах (ремонтные работы запланированы, в частности, на заводе «Новатэка» «Ямал СПГ». – «Ведомости»). Родионов с ним не соглашается. По мнению эксперта, производство СПГ в России вырастет за счет ввода в эксплуатацию в конце 2023 г. первой очереди завода «Новатэка» «Арктик СПГ 2» (ее мощность – 6,6 млн т в год). В 2024 г. начнет работать вторая очередь завода, а в 2026 г. – третья, напоминает он.