Акции «Газпрома» подешевели на фоне решения не выплачивать дивиденды за 2022 год

23 мая совет директоров «Газпрома» принял решение не выплачивать финальные дивиденды за 2022 г. Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов, которого процитировала пресс-служба «Газпрома», пояснил, что промежуточные дивиденды за первое полугодие составили 1,21 трлн руб., или 55% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за весь 2022 год (выплаты составили 51,03 руб. на акцию). Он подчеркнул, что газовый холдинг «обеспечил акционерам сверхприбыль», направив на выплату дивидендов на 115 млрд руб. больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой. Поэтому совет директоров, по его словам, и принял решение «сохранить совокупные выплаты за 2022 г. на уровне промежуточных дивидендов за первое полугодие».