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Акции «Газпрома» подешевели на фоне решения не выплачивать дивиденды за 2022 год

Финансовые итоги текущего года для компании также могут оказаться неутешительными
Василий Милькин Дарья Савенкова
Максим Стулов / Ведомости

23 мая совет директоров «Газпрома» принял решение не выплачивать финальные дивиденды за 2022 г. Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов, которого процитировала пресс-служба «Газпрома», пояснил, что промежуточные дивиденды за первое полугодие составили 1,21 трлн руб., или 55% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за весь 2022 год (выплаты составили 51,03 руб. на акцию). Он подчеркнул, что газовый холдинг «обеспечил акционерам сверхприбыль», направив на выплату дивидендов на 115 млрд руб. больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой. Поэтому совет директоров, по его словам, и принял решение «сохранить совокупные выплаты за 2022 г. на уровне промежуточных дивидендов за первое полугодие».

Рынок воспринял эту новость негативно. В ходе торгов на Московской бирже акции «Газпрома» падали на 4% к предыдущей торговой сессии до 165,4 руб. По итогам торгового дня бумаги потеряли 2,9%: на закрытие биржи одна акция газового холдинга стоила 167,5 руб. – это минимум с 20 марта 2023 г. Капитализация компании снизилась до 3,97 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных