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Финансы

Набиуллина рассказала о подготовке стратегии финансовой грамотности граждан

Ведомости

Банк России вместе с правительством готовит стратегию финансовой грамотности населения до 2030 г., сообщила на IX Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас готовим с правительством стратегию финансовой грамотности до 2030 г. Там теме волонтерства, волонтерского движения, отводится значимая роль. Мы хотим, чтобы базовые навыки правильного (финансового) поведения людей стали естественными для граждан, стали частью общей культуры», – цитирует Набиуллину ТАСС.

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Глава регулятора также подчеркнула, что экономика России уже близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности конца 2021 г. Но Набиуллина отметила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».

При этом она заявила, что сейчас ЦБ может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам. Одним из таких приоритетов является финансовое просвещение граждан, указала глава ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных