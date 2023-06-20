Набиуллина рассказала о подготовке стратегии финансовой грамотности граждан
Банк России вместе с правительством готовит стратегию финансовой грамотности населения до 2030 г., сообщила на IX Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Мы сейчас готовим с правительством стратегию финансовой грамотности до 2030 г. Там теме волонтерства, волонтерского движения, отводится значимая роль. Мы хотим, чтобы базовые навыки правильного (финансового) поведения людей стали естественными для граждан, стали частью общей культуры», – цитирует Набиуллину ТАСС.
Глава регулятора также подчеркнула, что экономика России уже близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности конца 2021 г. Но Набиуллина отметила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».
При этом она заявила, что сейчас ЦБ может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам. Одним из таких приоритетов является финансовое просвещение граждан, указала глава ЦБ.