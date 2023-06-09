Набиуллина предупредила о высокой активности кибермошенников

«К сожалению, активность кибермошенников остается высокой. Мы действительно принимаем меры, и банки применяют меры, они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые системы, и, тем не менее, ущерб остается достаточно высоким. Хотя доля успешных атак и операций сокращается, но, тем не менее, нас это продолжает беспокоить, это в фокусе внимания. Методы социальной инженерии широко используются», – приводит ее слова ТАСС.