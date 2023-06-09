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Финансы

Набиуллина предупредила о высокой активности кибермошенников

Ведомости

Активность кибермошенников остается на высоком уровне, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, указав при этом, что доля успешных атак сокращается вследствие принимаемых мер. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«К сожалению, активность кибермошенников остается высокой. Мы действительно принимаем меры, и банки применяют меры, они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые системы, и, тем не менее, ущерб остается достаточно высоким. Хотя доля успешных атак и операций сокращается, но, тем не менее, нас это продолжает беспокоить, это в фокусе внимания. Методы социальной инженерии широко используются», – приводит ее слова ТАСС.

Набиуллина указала на значимую роль финансовой грамотности в вопросе противостояния социальной инженерии. Гражданам нужно знать, что нельзя раскрывать банковские данные никому, даже если злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ.

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Этой зимой заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния сообщал, что в 2022 г. количество DDoS-атак на финансовые организации в России возросло почти в четыре раза. По его словам, общее число киберугроз выросло на 2%.

В начале июня заместитель министра энергетики Эдуард Шереметцев рассказал, что российские объекты энергетики подвергаются большому количеству DDoS-атак. По его словам, на протяжении года Минэнерго «практически дня не проживает» без кибератак. При этом существенных результатов и последствий нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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