Набиуллина предупредила о высокой активности кибермошенников
Активность кибермошенников остается на высоком уровне, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, указав при этом, что доля успешных атак сокращается вследствие принимаемых мер. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«К сожалению, активность кибермошенников остается высокой. Мы действительно принимаем меры, и банки применяют меры, они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые системы, и, тем не менее, ущерб остается достаточно высоким. Хотя доля успешных атак и операций сокращается, но, тем не менее, нас это продолжает беспокоить, это в фокусе внимания. Методы социальной инженерии широко используются», – приводит ее слова ТАСС.
Набиуллина указала на значимую роль финансовой грамотности в вопросе противостояния социальной инженерии. Гражданам нужно знать, что нельзя раскрывать банковские данные никому, даже если злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ.
Этой зимой заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния сообщал, что в 2022 г. количество DDoS-атак на финансовые организации в России возросло почти в четыре раза. По его словам, общее число киберугроз выросло на 2%.
В начале июня заместитель министра энергетики Эдуард Шереметцев рассказал, что российские объекты энергетики подвергаются большому количеству DDoS-атак. По его словам, на протяжении года Минэнерго «практически дня не проживает» без кибератак. При этом существенных результатов и последствий нет.