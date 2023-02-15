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ЦБ: число DDoS-атак на финансовые организации выросло в четыре раза

Ведомости

В 2022 г. количество DDoS-атак на финансовые организации в России возросло почти в четыре раза, сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. По его словам, общее число киберугроз выросло на 2%.

«Многократно растут по всему миру киберинциденты, кибератаки. Мы не исключение, 2022 год: в целом в отношении финансовых организаций [число киберугроз] выросло на 2%, DDoS-атаки – почти в четыре раза», – сказал Габуния на сессии «Страхование киберрисков» на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге (цит. по «Интерфаксу»).

По его словам, увеличивается спрос на страхование в сфере кибербезопасности.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на основателя Qrator Labs Александра Лямина писали, что число DDoS-атак на российские IT-системы в 2022 г. выросло на 73% по сравнению с 2021 г. Схожую оценку дал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов: рост количества DDoS-атак год к году составил 60–70%. Больше всего атак было направлено на медиаресурсы и финансовый сектор, в частности на платежные системы и приложения банков. На них пришлось более 40% от общего числа атак, подсчитали аналитики Qrator Labs.

По итогам 2022 г. число DDoS-атак на СМИ выросло в 30 раз, на госсектор – в 25 раз, на финансовый сектор – в 18 раз, на телеком и сферу страхования – в 12 раз, приводил данные сооснователь и исполнительный директор StormWall Рамиль Хантимиров. Также, по его словам, был зафиксирован значительный рост атак и на другие индустрии: на ритейл – в 8 раз, на развлекательную и логистическую сферы – в 4 раза, на сферу образования – в 2 раза.

Ранее по теме: Количество DDoS-атак на российские компании выросло на 73%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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