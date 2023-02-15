ЦБ: число DDoS-атак на финансовые организации выросло в четыре раза
В 2022 г. количество DDoS-атак на финансовые организации в России возросло почти в четыре раза, сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. По его словам, общее число киберугроз выросло на 2%.
«Многократно растут по всему миру киберинциденты, кибератаки. Мы не исключение, 2022 год: в целом в отношении финансовых организаций [число киберугроз] выросло на 2%, DDoS-атаки – почти в четыре раза», – сказал Габуния на сессии «Страхование киберрисков» на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге (цит. по «Интерфаксу»).
По его словам, увеличивается спрос на страхование в сфере кибербезопасности.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на основателя Qrator Labs Александра Лямина писали, что число DDoS-атак на российские IT-системы в 2022 г. выросло на 73% по сравнению с 2021 г. Схожую оценку дал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов: рост количества DDoS-атак год к году составил 60–70%. Больше всего атак было направлено на медиаресурсы и финансовый сектор, в частности на платежные системы и приложения банков. На них пришлось более 40% от общего числа атак, подсчитали аналитики Qrator Labs.
По итогам 2022 г. число DDoS-атак на СМИ выросло в 30 раз, на госсектор – в 25 раз, на финансовый сектор – в 18 раз, на телеком и сферу страхования – в 12 раз, приводил данные сооснователь и исполнительный директор StormWall Рамиль Хантимиров. Также, по его словам, был зафиксирован значительный рост атак и на другие индустрии: на ритейл – в 8 раз, на развлекательную и логистическую сферы – в 4 раза, на сферу образования – в 2 раза.