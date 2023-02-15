ЦБ: число DDoS-атак на финансовые организации выросло в четыре раза

По итогам 2022 г. число DDoS-атак на СМИ выросло в 30 раз, на госсектор – в 25 раз, на финансовый сектор – в 18 раз, на телеком и сферу страхования – в 12 раз, приводил данные сооснователь и исполнительный директор StormWall Рамиль Хантимиров. Также, по его словам, был зафиксирован значительный рост атак и на другие индустрии: на ритейл – в 8 раз, на развлекательную и логистическую сферы – в 4 раза, на сферу образования – в 2 раза.