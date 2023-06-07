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«Антифрод» Роскомнадзора заблокировала более 260 млн звонков с подменных номеров

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Система Роскомнадзора «Антифрод» предотвратила 263,3 млн мошеннических звонков с подменных номеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мае количество мошеннических звонков снизилось на 18% по сравнению с апрелем и составило 58 млн. Система функционирует с декабря 2022 г.

/rkn_tg / t.me

«Антифрод проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, инициировал этот звонок. При отсутствии подтверждения оператор не пропускает вызов», – рассказал Роскомнадзор.

По информации ведомства, к системе «Антифрод» уже подключилась «большая четверка» телеком-операторов. До марта 2024 г. к ней подключатся все операторы связи в России.

Роскомнадзор запустил платформу для борьбы с телефонным мошенничеством

Но полноценно работать система не может без подключения Tele2, «Ростелекома» и небольших операторов

Как сообщает Минцифры, мошеннические звонки перешли в WhatsApp. Роскомнадзор напоминает, что банки и государственные организации не используют мессенджеры для звонков гражданам.

Создание платформы верификации телефонных вызовов было предусмотрено в законе «О связи» (№ 319-ФЗ), который предусматривает борьбу с телефонным мошенничеством. Оператор подключается к системе бесплатно, но за неподключение предусмотрен штраф от 600 000 до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных