«Антифрод» Роскомнадзора заблокировала более 260 млн звонков с подменных номеров
Система Роскомнадзора «Антифрод» предотвратила 263,3 млн мошеннических звонков с подменных номеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В мае количество мошеннических звонков снизилось на 18% по сравнению с апрелем и составило 58 млн. Система функционирует с декабря 2022 г.
«Антифрод проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, инициировал этот звонок. При отсутствии подтверждения оператор не пропускает вызов», – рассказал Роскомнадзор.
По информации ведомства, к системе «Антифрод» уже подключилась «большая четверка» телеком-операторов. До марта 2024 г. к ней подключатся все операторы связи в России.
Как сообщает Минцифры, мошеннические звонки перешли в WhatsApp. Роскомнадзор напоминает, что банки и государственные организации не используют мессенджеры для звонков гражданам.
Создание платформы верификации телефонных вызовов было предусмотрено в законе «О связи» (№ 319-ФЗ), который предусматривает борьбу с телефонным мошенничеством. Оператор подключается к системе бесплатно, но за неподключение предусмотрен штраф от 600 000 до 1 млн руб.