Годовая инфляция в России ускорилась до 2,96%
Годовая инфляция в России на неделе с 14 по 19 июня вновь ускорилась, достигнув 2,96% после 2,87% и 2,68% в прошлые две недели, сообщило Минэкономразвития. В недельном выражении рост цен замедлился до 0,02% после 0,05% неделей ранее.
В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,01% на фоне продолжающегося снижения цен на плодоовощную продукцию. По данным Росстата, за этот период капуста подешевела на 5,7%, помидоры – на 4,7%, лук – на 2,5%. При этом цены на морковь выросли на 5,3%, картофель – на 5,0%, свеклу столовую – на 3,5%.
В группе непродовольственных товаров вновь зафиксирован рост цен на 0,03%. До 0,03% замедлился рост цен на бытовые и туристические услуги. Авиабилеты на внутренние рейсы подешевели на 1,09%, но стоимость размещения в отелях и санаториях выросла на 0,5-1%.
С начала июня, отмечает Росстат, цены выросли на 0,22%, а с начала года – на 2,61%.
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях.
По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. По оценке президента РФ Владимира Путина, инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны.