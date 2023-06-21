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Экономика

В ЦБ назвали инфляцию важнейшим якорем в экономике

Ведомости

Центробанк убежден, что инфляция – это важнейший «якорь» в экономике, ее низкий уровень и предсказуемость является залогом уверенности граждан и бизнеса, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

«Мы абсолютно убеждены, что инфляция – это важнейший якорь в экономике, низкая и предсказуемая инфляция – это залог уверенности граждан и бизнеса в завтрашнем дне и их готовности инвестировать в нашу экономику, нашу страну. Это вопрос реальных доходов населения, доходов, которые "не съедаются" инфляцией», – приводит ее слова ТАСС.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что показатели безработицы и инфляции в России вышли на минимальные значения. Глава государства подчеркнул, что власти сохранили ответственную сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику.

«Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах – и в еврозоне, и в других регионах, – и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%. Безработица – 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», – заявил Путин.

Президент ранее прогнозировал, что инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны. В ЦБ ожидают, что во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных