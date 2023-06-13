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Экономика

Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам года

Ведомости

Инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что является нормальным уровнем для экономики страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военкорами.

«Думаю, по году она выйдет на "пятерочку", так, как прогнозирует Центральный банк, наверное. Но это хорошо, для нас слишком низкая инфляция – не очень большой подарок, а вот это вот будет нормально», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Банк России в конце апреля улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. По оценке ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5–6,5%, а к цели 4% вернется уже в 2024 г. Регулятор ждет роста ВВП России на 0,5–2% по итогам года, хотя еще в феврале он прогнозировал спад. 

Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышения ставки на ближайших заседаниях. 

Ранее по теме: Банк России может поднять ключевую ставку уже в июле

Шаг увеличения будет зависеть от того, в какой мере поступающие в ЦБ данные будут влиять на оценку баланса рисков для достижения инфляции 4% в 2024 г., отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Годовая инфляция в России на неделе с 30 мая по 5 июня ускорилась: 2,68% против 2,41% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития. Росстат зафиксировал рост цен с начала года на 2,48%. По итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,51%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных