Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам года
Инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что является нормальным уровнем для экономики страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военкорами.
«Думаю, по году она выйдет на "пятерочку", так, как прогнозирует Центральный банк, наверное. Но это хорошо, для нас слишком низкая инфляция – не очень большой подарок, а вот это вот будет нормально», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Банк России в конце апреля улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. По оценке ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5–6,5%, а к цели 4% вернется уже в 2024 г. Регулятор ждет роста ВВП России на 0,5–2% по итогам года, хотя еще в феврале он прогнозировал спад.
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышения ставки на ближайших заседаниях.
Шаг увеличения будет зависеть от того, в какой мере поступающие в ЦБ данные будут влиять на оценку баланса рисков для достижения инфляции 4% в 2024 г., отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Годовая инфляция в России на неделе с 30 мая по 5 июня ускорилась: 2,68% против 2,41% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития. Росстат зафиксировал рост цен с начала года на 2,48%. По итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,51%.