Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам года

По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Годовая инфляция в России на неделе с 30 мая по 5 июня ускорилась: 2,68% против 2,41% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития. Росстат зафиксировал рост цен с начала года на 2,48%. По итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,51%.