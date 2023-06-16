Путин заявил о минимально низких значениях инфляции и безработицы в России
Показатели безработицы и инфляции в России вышли на минимальные значения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы сохранили ответственную сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах – и в еврозоне, и в других регионах, – и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%. Безработица – 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», – сказал он.
В конце мая «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что уровень безработицы обновил рекорд. По итогам апреля текущего года показатель составил 3,3%. Предыдущий минимум был зафиксирован два месяца назад – в феврале (3,5%).
Путин ранее прогнозировал, что инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны. В ЦБ ожидают, что во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.