Путин заявил о минимально низких значениях инфляции и безработицы в России

«Мы сохранили ответственную сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах – и в еврозоне, и в других регионах, – и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%. Безработица – 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», – сказал он.