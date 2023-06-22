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Экономика

Путин назвал нереализованным потенциал роста торговли России и Катара

Ведомости

У торговли России и Катара есть солидный, но еще не реализованный потенциал роста, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства, министром иностранных дел ближневосточного государства Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста», – рассказал он.

Россия рассчитывает, добавил Путин, что реализацией этого потенциала займется межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Александр Новак.

Президент также попросил передать наилучшие пожелания эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

21 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Аль Тани заявил о готовности России нарастить поставки продуктов в страну. Он отметил, что в 2022 г. Россия нарастила экспорт в Катар продовольствия и сельскохозяйственной продукции более чем на 50%. Объем совместных проектов обеих стран премьер оценил в более 160 млрд руб.

Россия стала увеличивать взаимодействие со странами Ближнего Востока после начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций Запада. В конце апреля Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. А в прошедшем в июне ПМЭФе принял участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который назвал Путина «другом всего человечества». Путин и Теббун также подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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