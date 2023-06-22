Путин назвал нереализованным потенциал роста торговли России и Катара
У торговли России и Катара есть солидный, но еще не реализованный потенциал роста, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства, министром иностранных дел ближневосточного государства Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
«В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста», – рассказал он.
Россия рассчитывает, добавил Путин, что реализацией этого потенциала займется межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Александр Новак.
Президент также попросил передать наилучшие пожелания эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани.
21 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Аль Тани заявил о готовности России нарастить поставки продуктов в страну. Он отметил, что в 2022 г. Россия нарастила экспорт в Катар продовольствия и сельскохозяйственной продукции более чем на 50%. Объем совместных проектов обеих стран премьер оценил в более 160 млрд руб.
Россия стала увеличивать взаимодействие со странами Ближнего Востока после начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций Запада. В конце апреля Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. А в прошедшем в июне ПМЭФе принял участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который назвал Путина «другом всего человечества». Путин и Теббун также подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.