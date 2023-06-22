Путин назвал нереализованным потенциал роста торговли России и Катара

Россия стала увеличивать взаимодействие со странами Ближнего Востока после начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций Запада. В конце апреля Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. А в прошедшем в июне ПМЭФе принял участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который назвал Путина «другом всего человечества». Путин и Теббун также подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.