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Политика

Мишустин заявил о готовности России нарастить поставки продуктов в Катар

Ведомости

Россия готова продолжить увеличение поставок сельскохозяйственной продукции в Катар. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Наши отечественные производители готовы увеличивать поставки за счет экологически чистого продовольствия, прежде всего – халяльной продукции», – сказал премьер (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что в 2022 г. Россия нарастила экспорт в Катар продовольствия и сельскохозяйственной продукции более чем на 50%.

Премьер на встрече также заявил, что власти России и Катара работают над совместными проектами на сумму свыше 160 млрд руб. (около 6,9 млрд катарских риалов), а также расширяют взаимодействие в инвестиционной сфере. Кроме того, Мишустин назвал Катар «ключевым партнером России на Ближнем Востоке».

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Россия стала увеличивать взаимодействие со странами Ближнего Востока после начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций Запада. В конце апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Тогда лидеры двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ и выразили удовлетворение координацией в рамках организации для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. Также были затронуты вопросы о перспективах взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС.

Кроме того, в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который прошел с 14 по 17 июня, принял участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который назвал Путина «другом всего человечества». Путин и Теббун также подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран и договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных