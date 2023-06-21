Мишустин заявил о готовности России нарастить поставки продуктов в Катар

Россия стала увеличивать взаимодействие со странами Ближнего Востока после начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций Запада. В конце апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Тогда лидеры двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ и выразили удовлетворение координацией в рамках организации для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. Также были затронуты вопросы о перспективах взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС.