Мишустин заявил о готовности России нарастить поставки продуктов в Катар
Россия готова продолжить увеличение поставок сельскохозяйственной продукции в Катар. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
«Наши отечественные производители готовы увеличивать поставки за счет экологически чистого продовольствия, прежде всего – халяльной продукции», – сказал премьер (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что в 2022 г. Россия нарастила экспорт в Катар продовольствия и сельскохозяйственной продукции более чем на 50%.
Россия стала увеличивать взаимодействие со странами Ближнего Востока после начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций Запада. В конце апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Тогда лидеры двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ и выразили удовлетворение координацией в рамках организации для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. Также были затронуты вопросы о перспективах взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС.
Кроме того, в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который прошел с 14 по 17 июня, принял участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который назвал Путина «другом всего человечества». Путин и Теббун также подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран и договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях.