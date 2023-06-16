Президент Алжира назвал Путина другом всего человечества

Во время переговоров Путин отметил, что взаимодействие между странами многоплановое и имеет большой потенциал. Он также пригласил Теббуна на второй саммит Россия – Африка. Теббун поблагодарил Россию за поставки оружия, так как это позволяет сохранить независимость страны. Он также отметил, что необходимо ускорить процесс вступления Алжира в БРИКС.