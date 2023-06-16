Президент Алжира назвал Путина другом всего человечества
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал российского президента Владимира Путина другом всего человечества. Такое заявление он сделал, обращаясь к главе российского государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в котором тоже принял участие.
«Я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы друг всего человечества, друг всех стран мира, как и Алжира», – сказал Теббун (цитата по «РИА Новости»).
Накануне, 15 июня, в Кремле состоялись переговоры Путина и Теббуна. По итогам переговоров они подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. Помимо этого, лидеры России и Алжира договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях, подписав соответствующее соглашение.
Во время переговоров Путин отметил, что взаимодействие между странами многоплановое и имеет большой потенциал. Он также пригласил Теббуна на второй саммит Россия – Африка. Теббун поблагодарил Россию за поставки оружия, так как это позволяет сохранить независимость страны. Он также отметил, что необходимо ускорить процесс вступления Алжира в БРИКС.