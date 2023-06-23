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Экономика

Глава Росстата заявил о полном восстановлении ненефтегазового ВВП

Ведомости

Ненефтегазовый ВВП России полностью восстановился, увеличившись по итогам I квартала на 1,3% год к году. Об этом сообщил руководитель Росстата Сергей Галкин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Ненефтегазовый ВВП в I квартале 2023 г. полностью восстановился и превысил уровень I квартала 2022 г. на 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается при беспрецедентном влиянии санкционного давления», – рассказал он.

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В целом Росстат фиксирует улучшающуюся динамику ВВП уже три квартала подряд. Так, обрабатывающие производства выросли за первые четыре месяца на 3%, а инвестиции в основной капитал по итогам I квартала выросли на 0,7%, добавил Галкин.

В апреле Минэк улучшил прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%. Основной вклад в рост экономики, по словам министра Максима Решетникова, внесет восстановление потребительского спроса после спада в 2022 г. Способствовать этому будет ожидаемый рост доходов населения, отметил он. Прогноз по росту ВВП в следующем году снижен с 2,6 до 2%. В 2025 г. показатель вырастет на 2,6%.

Позднее прогноз по динамике российского ВВП улучшил и Банк России: регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Опрошенные в конце мая ЦБ экономисты прогнозируют рост российской экономики на 0,8% по итогам года.

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Как заявила ранее в июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, экономика РФ полностью вернется к докризисным значениям уже в следующем году. Деловая активность в апреле, отметила Набиуллина, выросла во многих базовых секторах экономики – в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, секторе услуг и общепите. Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый ЦБ на основе мониторинга предприятий, хоть и снизился в мае, остается в районе десятилетних максимумов, подчеркнула она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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