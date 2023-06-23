Глава Росстата заявил о полном восстановлении ненефтегазового ВВП

В апреле Минэк улучшил прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%. Основной вклад в рост экономики, по словам министра Максима Решетникова, внесет восстановление потребительского спроса после спада в 2022 г. Способствовать этому будет ожидаемый рост доходов населения, отметил он. Прогноз по росту ВВП в следующем году снижен с 2,6 до 2%. В 2025 г. показатель вырастет на 2,6%.