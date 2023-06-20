Набиуллина заявила о приближении к уровню экономической активности 2021 года

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня, сообщал, что II квартал 2022 г. оказался самым сложным для российской экономики и бизнеса. «Но сегодня можно уверенно сказать, что стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом, сработала», – подчеркнул он. Путин напомнил, что в апреле этого года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении. Глава государства сообщил, что к концу года рост ВВП составит 1,5–2%, что позволит сохранить России место в числе ведущих экономик мира.