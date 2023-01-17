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Путин заявил о преодолении экономических рисков

Ведомости

Несмотря на сложности, возникшие в 2022 г., России удалось успешно преодолеть риски в экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Вот смотрите, 2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те [экономические] риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. <...> В целом мы достаточно успешно преодолели все эти риски», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

Путин добавил, что российские власти «примерно понимают», с какими рисками экономика может столкнуться в 2023 г. 

В ходе совещания президент также заявил, что показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. Ссылаясь на предварительные данные Минэкономразвития, Путин заявил, что ВВП РФ по итогам 2022 г. сократился на 2,5%. При этом осенью Минэк оценивал спад российской экономики в 2,9%. Президент РФ также привел данные по инфляции в стране. В 2022 г. она составила 11,9% — меньше, чем прогнозировали ЦБ и Минэк.

До этого Путин не раз говорил о возникших сложностях для РФ из-за санкций, введенных на фоне начала спецоперации России на Украине. В то же время российский лидер подчеркивал, что Западу не удалось достичь цели и обрушить экономику страны. 

15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил о неоправдавшихся расчетах «смять» российскую экономику с помощью санкций. Позже он отмечал, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». Путин добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год.

11 января глава государства подчеркнул, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Путин указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам. 

Ранее по теме: Путин: c Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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