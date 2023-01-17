Путин заявил о преодолении экономических рисков
Несмотря на сложности, возникшие в 2022 г., России удалось успешно преодолеть риски в экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Вот смотрите, 2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те [экономические] риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. <...> В целом мы достаточно успешно преодолели все эти риски», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
Путин добавил, что российские власти «примерно понимают», с какими рисками экономика может столкнуться в 2023 г.
В ходе совещания президент также заявил, что показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. Ссылаясь на предварительные данные Минэкономразвития, Путин заявил, что ВВП РФ по итогам 2022 г. сократился на 2,5%. При этом осенью Минэк оценивал спад российской экономики в 2,9%. Президент РФ также привел данные по инфляции в стране. В 2022 г. она составила 11,9% — меньше, чем прогнозировали ЦБ и Минэк.
До этого Путин не раз говорил о возникших сложностях для РФ из-за санкций, введенных на фоне начала спецоперации России на Украине. В то же время российский лидер подчеркивал, что Западу не удалось достичь цели и обрушить экономику страны.
15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил о неоправдавшихся расчетах «смять» российскую экономику с помощью санкций. Позже он отмечал, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». Путин добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год.
11 января глава государства подчеркнул, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Путин указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам.