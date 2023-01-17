Путин заявил о преодолении экономических рисков

В ходе совещания президент также заявил, что показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. Ссылаясь на предварительные данные Минэкономразвития, Путин заявил, что ВВП РФ по итогам 2022 г. сократился на 2,5%. При этом осенью Минэк оценивал спад российской экономики в 2,9%. Президент РФ также привел данные по инфляции в стране. В 2022 г. она составила 11,9% — меньше, чем прогнозировали ЦБ и Минэк.