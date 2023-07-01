Ставку по потребкредитам и займам снизили в России до 0,8% в день
С 1 июля вступил в силу закон, который предполагает снижение предельной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам с 1% до 0,8%. Соответствующий документ подписал 29 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин.
Путин в конце прошлого года утвердил внесение изменений в закон «О потребительском кредите (займе)». Согласно документу, помимо снижения максимальной процентной ставки изменяется предельный лимит задолженности по договору займа сроком до одного года – до 130% от суммы основного долга. Ранее он составлял 150%.
Поправки в закон «О потребительском кредите» в ноябре 2021 г. внесли депутаты комитета Госдумы по финансовому рынку и несколько сенаторов. В поправках отмечалось, что предельная ежедневная ставка по потребительскому кредиту может быть снижена с текущего 1% до 0,8%, а максимальное значение полной стоимости кредита (ПСК) не должно превышать 292% годовых (вместо текущих 365%). Законодатели также предложили ограничить максимальный размер переплаты по процентам, неустойке, штрафам и платежам за дополнительные услуги для займов до года с 1,5 размера ссуды до 1,3.
Ранее ограничение процентной ставки по кредитам и займам ввели в январе 2018 г. Сначала ограничение было 2% в день, затем 1,5%, а с июля 2019 г. – не более 1% в день, или 365% годовых. Такие высокие ставки действуют для микрозаймов, которые выдают МФО: до 30 дней («до зарплаты») и среднесрочных займов от 30 до 365 дней.
Но в 2021 г. МФО подстроились под регуляторные ограничения, отмечали депутаты в пояснительной записке к законопроекту: ставки снизились, а продуктовые линейки стали разнообразнее – компании начали предлагать более длинные кредиты в сегменте среднесрочных займов от 30 до 365 дней. По итогам 2020 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,5%, а ограничение ставки позволит заемщикам сэкономить на платежах 5 млрд руб., указали авторы законопроекта.
В среднем в год заключается порядка 35 млн договоров по ставке в диапазоне 0,8–1% в день (292–365% в год), следует из пояснительной записки: это составляет 75% от общего количества договоров микрозайма. Продукты в этом диапазоне ставок предоставляют около 500 МФО (40% от общего количества организаций) с величиной портфеля 140 млрд руб. (45% портфеля в целом по рынку). Но анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки, отмечают депутаты.
По последним данным ЦБ, среднерыночное значение ПСК (включает все затраты заемщика на обслуживание ссуды, в том числе комиссии или расходы на страховку) для МФО, рассчитанное ЦБ за III квартал, для ссуд сроком до 30 дней на сумму до 30 000 руб. составляет 353%, а на суммы свыше 30 000 – 126%. При сроке от 31 до 60 дней ПСК составляет 323% и 76% соответственно, от 61 до 181 дня – 318% и 290%. Для микрозаймов на срок более года ПСК находится в диапазоне от 33 до 45%. Микрозаймы под залог имущества заемщика – 65%.
Опрошенные «Ведомостями» ранее участники рынка говорили, что снижение предельной ставки приведет к потере рентабельности бизнеса, уходу компаний с рынка и росту доли теневого кредитования.