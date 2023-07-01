Ставку по потребкредитам и займам снизили в России до 0,8% в день

По последним данным ЦБ, среднерыночное значение ПСК (включает все затраты заемщика на обслуживание ссуды, в том числе комиссии или расходы на страховку) для МФО, рассчитанное ЦБ за III квартал, для ссуд сроком до 30 дней на сумму до 30 000 руб. составляет 353%, а на суммы свыше 30 000 – 126%. При сроке от 31 до 60 дней ПСК составляет 323% и 76% соответственно, от 61 до 181 дня – 318% и 290%. Для микрозаймов на срок более года ПСК находится в диапазоне от 33 до 45%. Микрозаймы под залог имущества заемщика – 65%.