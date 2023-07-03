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Экономика

Резервный фонд кабмина пополнится на 1 млрд рублей за счет экологических штрафов

Ведомости

Резервный фонд правительства РФ пополнится на 1,1 млрд руб. в результате возмещения ущерба, причиненного водным объектам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Распоряжение об этом подписано. Источник увеличения резервного фонда – дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам», – сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Средства из фонда могут быть использованы как для обеспечения стабильности экономики, так и для защиты территорий от негативного воздействия вод вблизи Байкала и на территории Дальневосточного федерального округа.

В апреле Росприроднадзор заявил, что в 2022 г. компании и индивидуальные предприниматели причинили ущерб окружающей среде на сумму в 78,88 млрд руб., из которых 17,5 млрд руб. пришлись на водные объекты.

В начале июня глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что правительственный законопроект, которым предлагается разрешить физлицам добывать золото, может привести к ущербу для рыбного фонда Дальнего Востока. Законопроект «О старательской деятельности» был внесен в Госдуму 21 апреля. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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