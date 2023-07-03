Резервный фонд кабмина пополнится на 1 млрд рублей за счет экологических штрафов

В начале июня глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что правительственный законопроект, которым предлагается разрешить физлицам добывать золото, может привести к ущербу для рыбного фонда Дальнего Востока. Законопроект «О старательской деятельности» был внесен в Госдуму 21 апреля. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.