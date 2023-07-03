Резервный фонд кабмина пополнится на 1 млрд рублей за счет экологических штрафов
Резервный фонд правительства РФ пополнится на 1,1 млрд руб. в результате возмещения ущерба, причиненного водным объектам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Распоряжение об этом подписано. Источник увеличения резервного фонда – дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам», – сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Средства из фонда могут быть использованы как для обеспечения стабильности экономики, так и для защиты территорий от негативного воздействия вод вблизи Байкала и на территории Дальневосточного федерального округа.
В апреле Росприроднадзор заявил, что в 2022 г. компании и индивидуальные предприниматели причинили ущерб окружающей среде на сумму в 78,88 млрд руб., из которых 17,5 млрд руб. пришлись на водные объекты.
В начале июня глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что правительственный законопроект, которым предлагается разрешить физлицам добывать золото, может привести к ущербу для рыбного фонда Дальнего Востока. Законопроект «О старательской деятельности» был внесен в Госдуму 21 апреля. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.