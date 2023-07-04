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Экономика

Путин объявил о выделении 5 млрд рублей Дагестану

Ведомости

Дагестан получит 5 млрд руб. на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с восьмилетней жительницей республики Раисат Акиповой, которую он принял в Кремле.

«Мы с вами [с министром финансов Антоном Силуановым] разговаривали, там есть несколько вопросов. У них [Дагестана] есть выпадающие доходы на несколько миллиардов – реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса», – сказал президент во время звонка Силуанову (цитата по «РИА Новостям»).

Министр в ответ на это заверил, что будет добавлено 5 млрд руб., а президент, поблагодарив его, обратился к Раисат. «Ты получила для Дагестана 5 млрд руб. Пойдем», – сказал Путин.

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Президент накануне прибыл в Дагестан, где посетил местную мечеть

28 июня Путин посетил город Дербент в Республике Дагестан, где вышел поприветствовать его жителей, – президента встречали аплодисментами, предлагали сделать селфи, сам он пожимал руки встречающих. В рамках рабочего визита Путин провел совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе, а также встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Президент также посетил Джума-мечеть, где муфтий преподнес ему в качестве подарка Коран. Тогда президент отметил, что в других странах «не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», и заявил, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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