Путин объявил о выделении 5 млрд рублей Дагестану
Дагестан получит 5 млрд руб. на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с восьмилетней жительницей республики Раисат Акиповой, которую он принял в Кремле.
«Мы с вами [с министром финансов Антоном Силуановым] разговаривали, там есть несколько вопросов. У них [Дагестана] есть выпадающие доходы на несколько миллиардов – реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса», – сказал президент во время звонка Силуанову (цитата по «РИА Новостям»).
Министр в ответ на это заверил, что будет добавлено 5 млрд руб., а президент, поблагодарив его, обратился к Раисат. «Ты получила для Дагестана 5 млрд руб. Пойдем», – сказал Путин.
28 июня Путин посетил город Дербент в Республике Дагестан, где вышел поприветствовать его жителей, – президента встречали аплодисментами, предлагали сделать селфи, сам он пожимал руки встречающих. В рамках рабочего визита Путин провел совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе, а также встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым.
Президент также посетил Джума-мечеть, где муфтий преподнес ему в качестве подарка Коран. Тогда президент отметил, что в других странах «не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», и заявил, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона.