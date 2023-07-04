Путин объявил о выделении 5 млрд рублей Дагестану

Президент также посетил Джума-мечеть, где муфтий преподнес ему в качестве подарка Коран. Тогда президент отметил, что в других странах «не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», и заявил, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона.