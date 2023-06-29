Песков объяснил решение Путина выйти к жителям Дербента

«Вы понимаете, что в отношении главы государства действует особый режим по понятным причинам. Но, конечно, в таких ситуациях, как в Дербенте, вы видели, что весь город вышел встречать президента, это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. С одной стороны, есть настоятельные рекомендации, но с другой стороны есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы поприветствовать», – рассказал Песков.