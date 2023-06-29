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Песков объяснил решение Путина выйти к жителям Дербента

Ведомости

Президент России Владимир Путин поприветствовал жителей дагестанского Дербента, так как не мог им отказать, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вы понимаете, что в отношении главы государства действует особый режим по понятным причинам. Но, конечно, в таких ситуациях, как в Дербенте, вы видели, что весь город вышел встречать президента, это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. С одной стороны, есть настоятельные рекомендации, но с другой стороны есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы поприветствовать», – рассказал Песков.

Он также отметил, что «настоятельные рекомендации» специалистов по безопасности в отношении президента сокращаются.

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28 июня Путин посетил город Дербент в республике Дагестан, где вышел поприветствовать его жителей. Президента встречали аплодисментами, предлагали сделать селфи, сам он пожимал руки встречающих.

В рамках визита Путин также посетил Джума-мечеть, где муфтий преподнес ему в качестве подарка Коран. Тогда президент отметил, что в других странах «не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление» и заявил, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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