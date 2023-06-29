Песков объяснил решение Путина выйти к жителям Дербента
Президент России Владимир Путин поприветствовал жителей дагестанского Дербента, так как не мог им отказать, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Вы понимаете, что в отношении главы государства действует особый режим по понятным причинам. Но, конечно, в таких ситуациях, как в Дербенте, вы видели, что весь город вышел встречать президента, это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. С одной стороны, есть настоятельные рекомендации, но с другой стороны есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы поприветствовать», – рассказал Песков.
Он также отметил, что «настоятельные рекомендации» специалистов по безопасности в отношении президента сокращаются.
28 июня Путин посетил город Дербент в республике Дагестан, где вышел поприветствовать его жителей. Президента встречали аплодисментами, предлагали сделать селфи, сам он пожимал руки встречающих.
В рамках визита Путин также посетил Джума-мечеть, где муфтий преподнес ему в качестве подарка Коран. Тогда президент отметил, что в других странах «не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление» и заявил, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона.