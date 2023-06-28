Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения», – говорится в документе.
Путин добавил, что праздник Курбан-байрам испокон веков отмечается «благими делами и заботой о ближнем», а также «служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости».
Президент отметил самоотверженность, отвагу и мужество бойцов-мусульман в ходе спецоперации России на Украине. По его словам, они «опираются на исторические, духовные, патриотические традиции предков» и «плечом к плечу со своими товарищами» защищают Россию.
Ранее Путин поздравил с наступающим праздником Курбан-байрам народ Ирана, а также короля и народ Саудовской Аравии в ходе телефонных разговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом соответственно.
Курбан-байрам – исламский праздник, также известный как Ид аль-адха («праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрам, который в этом году отмечался 21 апреля.