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Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения», – говорится в документе.

Путин добавил, что праздник Курбан-байрам испокон веков отмечается «благими делами и заботой о ближнем», а также «служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости».

Президент отметил самоотверженность, отвагу и мужество бойцов-мусульман в ходе спецоперации России на Украине. По его словам, они «опираются на исторические, духовные, патриотические традиции предков» и «плечом к плечу со своими товарищами» защищают Россию.

Ранее Путин поздравил с наступающим праздником Курбан-байрам народ Ирана, а также короля и народ Саудовской Аравии в ходе телефонных разговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом соответственно.

Курбан-байрам – исламский праздник, также известный как Ид аль-адха («праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрам, который в этом году отмечался 21 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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