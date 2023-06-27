Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе саудовской стороны, наследный принц королевства «в связи с событиями в России 24 июня выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан».
Стороны также обсудили вопросы российско-саудовского сотрудничества, а Путин попросил передать поздравления с праздником Курбан-байрам королю и народу Саудовской Аравии.
Вчера, 26 июня, полную поддержку российского руководства в связи с попыткой военного мятежа 24 июня выразили Путину по телефону также президент Ирана Эбрахим Раиси и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль-Тани.
Во время этих событий Путин провел телефонные переговоры с лидерами других государств, в том числе Казахстана, Узбекистана и Турции. О контактах по ситуации в России заявили и на Западе – Белый дом в своем пресс-релизе сообщил, что президент США Джо Байден обсудил попытку мятежа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британский премьер, в свою очередь, до этого заявил, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».