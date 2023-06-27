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Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе саудовской стороны, наследный принц королевства «в связи с событиями в России 24 июня выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан».

Стороны также обсудили вопросы российско-саудовского сотрудничества, а Путин попросил передать поздравления с праздником Курбан-байрам королю и народу Саудовской Аравии.

Вчера, 26 июня, полную поддержку российского руководства в связи с попыткой военного мятежа 24 июня выразили Путину по телефону также президент Ирана Эбрахим Раиси и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль-Тани.

Во время этих событий Путин провел телефонные переговоры с лидерами других государств, в том числе Казахстана, Узбекистана и Турции. О контактах по ситуации в России заявили и на Западе – Белый дом в своем пресс-релизе сообщил, что президент США Джо Байден обсудил попытку мятежа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британский премьер, в свою очередь, до этого заявил, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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