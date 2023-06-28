Путин заявил о недопустимости оскорбления религиозных чувств граждан

«Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по ст. 282 Уголовного кодекса РФ. Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он.