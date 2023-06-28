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Общество

Путин заявил о недопустимости оскорбления религиозных чувств граждан

Ведомости

В России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте после того, как муфтий преподнес ему в качестве подарка Коран.

«Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по ст. 282 Уголовного кодекса РФ. Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он.

Глава государства поблагодарил за подарок и отметил, что он «обязательно найдет свое место в Кремле». Президент также отметил, что в России сложился «прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир». 

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28 июня проходит исламский праздник Курбан-байрам, также известный как Ид аль-адха («праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрама, который в этом году пришелся на 21 апреля.

В поздравлении, адресованном мусульманам России, Путин отметил самоотверженность, отвагу и мужество бойцов, которые в ходе спецоперации «опираются на исторические, духовные, патриотические традиции предков» и «плечом к плечу со своими товарищами» защищают Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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