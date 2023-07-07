Мировые цены на продовольствие в июне продолжили снижение
Мировые цены на продовольствие в июне снижались второй месяц подряд после первого за год апрельского повышения. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Рассчитываемый организацией индекс мировых цен на продовольствие (FFPI) составил в июне 122,3 пункта, что на 1,4% ниже результатов мая и на 23,4% ниже пикового значения этого показателя в марте 2022 г. В годовом исчислении снижение цен составило 20,1%.
«Снижение индекса в месячном исчислении в июне отразило падение индексов на сахар, растительные масла, крупы и молочные продукты, в то время как индекс цен на мясо практически не изменился», – говорится в сообщении.
Мировые цены на зерновые снизились в июне на 2,1% в месячном выражении и на 23,9% – в годовом. Сильнее всего подешевело фуражное зерно (-3,4%), пшеница подешевела на 1,3% на фоне снижения экспортной пошлины в России и улучшения условий посевов в США. Рис подешевел на 1,2%.
Молочные продукты стали дешевле в среднем на 1% по сравнению с маем (-22,2% год к году). Снижение показателя обусловлено более низкими международными ценами на сыр на фоне увеличения экспорта европейскими производителями. Цены на мясо в месячном выражении почти не изменились, в годовом выражении падение составило 6,4%. Говядина, отметили в ФАО, несколько подешевела, но зато подорожала свинина (из-за низкого предложения в ведущих регионах-производителях) и мясо птицы (на фоне продолжающихся проблем с поставкам из-за вспышек птичьего гриппа).
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 г. может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. По словам министра, такой объем обеспечит национальную продовольственную безопасность.