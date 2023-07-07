Газета
Экономика

Мировые цены на продовольствие в июне продолжили снижение

Ведомости

Мировые цены на продовольствие в июне снижались второй месяц подряд после первого за год апрельского повышения. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Рассчитываемый организацией индекс мировых цен на продовольствие (FFPI) составил в июне 122,3 пункта, что на 1,4% ниже результатов мая и на 23,4% ниже пикового значения этого показателя в марте 2022 г. В годовом исчислении снижение цен составило 20,1%.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Снижение индекса в месячном исчислении в июне отразило падение индексов на сахар, растительные масла, крупы и молочные продукты, в то время как индекс цен на мясо практически не изменился», – говорится в сообщении.

Мировые цены на зерновые снизились в июне на 2,1% в месячном выражении и на 23,9% – в годовом. Сильнее всего подешевело фуражное зерно (-3,4%), пшеница подешевела на 1,3% на фоне снижения экспортной пошлины в России и улучшения условий посевов в США. Рис подешевел на 1,2%.

Молочные продукты стали дешевле в среднем на 1% по сравнению с маем (-22,2% год к году). Снижение показателя обусловлено более низкими международными ценами на сыр на фоне увеличения экспорта европейскими производителями. Цены на мясо в месячном выражении почти не изменились, в годовом выражении падение составило 6,4%. Говядина, отметили в ФАО, несколько подешевела, но зато подорожала свинина (из-за низкого предложения в ведущих регионах-производителях) и мясо птицы (на фоне продолжающихся проблем с поставкам из-за вспышек птичьего гриппа).

Ранее по теме: Госдеп США призвал Россию продлить зерновую сделку

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 г. может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. По словам министра, такой объем обеспечит национальную продовольственную безопасность.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных