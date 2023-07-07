Мировые цены на продовольствие в июне продолжили снижение

Молочные продукты стали дешевле в среднем на 1% по сравнению с маем (-22,2% год к году). Снижение показателя обусловлено более низкими международными ценами на сыр на фоне увеличения экспорта европейскими производителями. Цены на мясо в месячном выражении почти не изменились, в годовом выражении падение составило 6,4%. Говядина, отметили в ФАО, несколько подешевела, но зато подорожала свинина (из-за низкого предложения в ведущих регионах-производителях) и мясо птицы (на фоне продолжающихся проблем с поставкам из-за вспышек птичьего гриппа).