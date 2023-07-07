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Экономика

Йеллен: Вашингтон не стремится к полному разделению экономик США и Китая

Ведомости

Вашингтон не заинтересован в разделении экономик США и Китая, поскольку это стало бы «дестабилизирующим фактором» для глобальной экономики. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с китайским премьером Ли Цяном.

«Разъединение двух крупнейших экономик мира будет дестабилизирующим фактором для мировой экономики», – приводит ее слова France 24.

Йеллен, передает Reuters, заявила, что США стремятся к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны, соблюдая справедливые правила. Вместе с тем министр раскритиковала Пекин за недавние жесткие действия против американских компаний и новые меры контроля за экспортом некоторых важнейших полезных ископаемых. Йеллен также призвала китайскую сторону к проведению рыночных реформ.

Китайский минфин, в свою очередь, заявил, что в торговой войне «не бывает победителей», призвав США предпринять «конкретные действия» по созданию благоприятной среды для здорового развития экономических и торговых связей, отмечает Reuters.

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Как сообщалось ранее, первая поездка Йеллен в Китай будет посвящена «перекалибровке» отношений двух крупнейших экономик мира. Перед вылетом в Пекин Йеллен встретилась с назначенным в мае послом Китая в США Се Фэном, выразившим надежду, что «Вашингтон пойдет навстречу Пекину» и «предпримет реальные действия для устранения препятствий и сдерживания разногласий».

В минфине США подчеркнули, что придерживаются трех принципов в экономических отношениях с Пекином. Это обеспечение своих интересов в сфере нацбезопасности и интересов союзников США и защиты прав человека; поддержание здоровых экономических отношений с Китаем, которые будут способствовать взаимовыгодному росту и инновациям; сотрудничество по ключевым мировым проблемам (вроде изменения климата и долгового кризиса).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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