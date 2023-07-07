Йеллен: Вашингтон не стремится к полному разделению экономик США и Китая

Йеллен, передает Reuters, заявила, что США стремятся к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны, соблюдая справедливые правила. Вместе с тем министр раскритиковала Пекин за недавние жесткие действия против американских компаний и новые меры контроля за экспортом некоторых важнейших полезных ископаемых. Йеллен также призвала китайскую сторону к проведению рыночных реформ.