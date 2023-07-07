Патрушев: Россия экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна
Российский экспорт зерна по итогам завершившегося сельскохозяйственного года (1 июля 2022 г. – 30 июня 2023 г.) составил беспрецедентные 60 млн т зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки «Всероссийский день поля – 2023».
«Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали абсолютное беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна, это 60 млн т», – приводит его слова ТАСС.
Основной объем был экспортирован в дружественные страны, пояснил Патрушев, а экспортная выручка по итогам 2022 г. превысила $41 млрд.
Экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, а в 2020-2021 – 49 млн т.
Ранее Патрушев заявил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 г. может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. По словам министра, такой объем обеспечит национальную продовольственную безопасность. 7 июля Патрушев сообщил, что Минсельхоз пока сохраняет свой прогноз по сбору урожая. В прошлом году в РФ было собрано около 158 млн т зерна.