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Экономика

Патрушев: Россия экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна

Ведомости

Российский экспорт зерна по итогам завершившегося сельскохозяйственного года (1 июля 2022 г. – 30 июня 2023 г.) составил беспрецедентные 60 млн т зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки «Всероссийский день поля – 2023».

«Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали абсолютное беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна, это 60 млн т», – приводит его слова ТАСС.

Основной объем был экспортирован в дружественные страны, пояснил Патрушев, а экспортная выручка по итогам 2022 г. превысила $41 млрд.

Экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, а в 2020-2021 – 49 млн т.

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Ранее Патрушев заявил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 г. может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. По словам министра, такой объем обеспечит национальную продовольственную безопасность. 7 июля Патрушев сообщил, что Минсельхоз пока сохраняет свой прогноз по сбору урожая. В прошлом году в РФ было собрано около 158 млн т зерна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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