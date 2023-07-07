ФАС предложила проиндексировать цены на газ на 8% с 1 июля 2024 года
Цены на природный газ для всех категорий потребителей в России планируется проиндексировать с июля 2024 г. на 8%, следует из опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проектов приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
Помимо этого, предлагается провести еще одно повышение цен с 1 июля 2025 г. – также на 8%.
В ФАС пояснили, что новые оптовые цены на газ начнут действовать с 1 июля 2024 г., отметив, что изменение будет плановым и первым за полтора года.
«Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей. Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, что в свою очередь позволит предоставлять качественные услуги населению», – отмечает служба в комментарии «Интерфаксу».
В Минэнерго подчеркнули, что индексация тарифов позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний.
Последний раз оптовые цены на газ были проиндексированы с 1 декабря 2022 г. на 8,5%. Тогда же сообщалось, что следующее повышение тарифов может пройти в июле 2024 г. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на тот момент, цены на газ предполагалось увеличить на 7%.