ФАС предложила проиндексировать цены на газ на 8% с 1 июля 2024 года

Последний раз оптовые цены на газ были проиндексированы с 1 декабря 2022 г. на 8,5%. Тогда же сообщалось, что следующее повышение тарифов может пройти в июле 2024 г. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на тот момент, цены на газ предполагалось увеличить на 7%.