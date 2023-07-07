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Экономика

ФАС предложила проиндексировать цены на газ на 8% с 1 июля 2024 года

Ведомости

Цены на природный газ для всех категорий потребителей в России планируется проиндексировать с июля 2024 г. на 8%, следует из опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проектов приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС)

Помимо этого, предлагается провести еще одно повышение цен с 1 июля 2025 г. – также на 8%.

В ФАС пояснили, что новые оптовые цены на газ начнут действовать с 1 июля 2024 г., отметив, что изменение будет плановым и первым за полтора года.

«Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей. Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, что в свою очередь позволит предоставлять качественные услуги населению», – отмечает служба в комментарии «Интерфаксу».

В Минэнерго подчеркнули, что индексация тарифов позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний.

Последний раз оптовые цены на газ были проиндексированы с 1 декабря 2022 г. на 8,5%. Тогда же сообщалось, что следующее повышение тарифов может пройти в июле 2024 г. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на тот момент, цены на газ предполагалось увеличить на 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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