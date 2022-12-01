ФАС утвердила индексацию тарифов на газ на 8,5% с 1 декабря

В Минэкономразвития уточнили, что такая мера необходима для «бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов. Уточняется, что величина индексации тарифов будет зависеть от конкретного региона, но не превысит 9%. В частности, в Москве тарифы ЖКХ увеличатся на 9%, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития города.