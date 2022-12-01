ФАС утвердила индексацию тарифов на газ на 8,5% с 1 декабря
С 1 декабря оптовые цены на газ для всех категорий потребителей увеличатся на 8,5%, следует из приказов ФАС России, опубликованных на портале правовой информации.
Документы зарегистрированы Минюстом РФ от 30 ноября. Как отмечает ТАСС, следующая индексация тарифов запланирована через 1,5 года — в июле 2024 г. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, цены на газ могут увеличиться на 7%.
В начале ноября в Минэнерго РФ заверили, что индексация тарифов на газ будет ниже инфляции. В пресс-службе ведомства также отметили, что отдельные категории граждан получат льготы на оплату газа, а также субсидии на оплату коммунальных услуг вплоть до 50%.
Ранее сегодня правительство опубликовало постановление, согласно которому с 1 декабря в России повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на то что индексация тарифов ЖКХ была запланирована на 1 июля 2023 г., было решено перенести мероприятие на начало зимы.
В Минэкономразвития уточнили, что такая мера необходима для «бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов. Уточняется, что величина индексации тарифов будет зависеть от конкретного региона, но не превысит 9%. В частности, в Москве тарифы ЖКХ увеличатся на 9%, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития города.
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