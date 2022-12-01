Газета
Общество

В России с 1 декабря повысят тарифы на услуги ЖКХ

Ведомости

С 1 декабря в России вступила в силу индексация тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предельный рост цен, согласно постановлению правительства, во всех регионах составит не выше 9%.

При этом тарифы ЖКХ уже были проиндексированы в этом году, следующее повышение цен было запланировано на 1 июля 2023 г. Однако в середине сентября было принято решение перенести это мероприятие на начало зимы. Следующая индексация состоится только через полтора года — 1 июля 2024 г.

По расчетам Минэкономразвития, средние расходы семьи из трех человек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырастут с начала зимы на 324 руб., а с 1 июля 2024 г. — еще на 248 руб. Одновременно с этим будет запущен механизм и по индексации всех социальных выплат на 2023 г.

В Минэкономразвития уточнили, что такая мера вызвана «необходимостью бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов.

Ранее по теме: Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников

Уточняется, что величина индексации тарифов будет зависеть от конкретного региона, но она не превысит 9%. В частности, в Москве стоимость оплаты ЖКХ увеличится на 9%, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития города. Вместе с тем индексация всех социальных выплат составит 10%, подчеркнули в ведомстве.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных