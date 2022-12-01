В России с 1 декабря повысят тарифы на услуги ЖКХ
С 1 декабря в России вступила в силу индексация тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предельный рост цен, согласно постановлению правительства, во всех регионах составит не выше 9%.
При этом тарифы ЖКХ уже были проиндексированы в этом году, следующее повышение цен было запланировано на 1 июля 2023 г. Однако в середине сентября было принято решение перенести это мероприятие на начало зимы. Следующая индексация состоится только через полтора года — 1 июля 2024 г.
По расчетам Минэкономразвития, средние расходы семьи из трех человек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырастут с начала зимы на 324 руб., а с 1 июля 2024 г. — еще на 248 руб. Одновременно с этим будет запущен механизм и по индексации всех социальных выплат на 2023 г.
В Минэкономразвития уточнили, что такая мера вызвана «необходимостью бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов.
Уточняется, что величина индексации тарифов будет зависеть от конкретного региона, но она не превысит 9%. В частности, в Москве стоимость оплаты ЖКХ увеличится на 9%, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития города. Вместе с тем индексация всех социальных выплат составит 10%, подчеркнули в ведомстве.
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