В России с 1 декабря повысят тарифы на услуги ЖКХ

По расчетам Минэкономразвития, средние расходы семьи из трех человек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырастут с начала зимы на 324 руб., а с 1 июля 2024 г. — еще на 248 руб. Одновременно с этим будет запущен механизм и по индексации всех социальных выплат на 2023 г.