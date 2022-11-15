Индексация тарифов ЖКХ в Москве окажется ниже прогнозируемой инфляции
Тарифы жилищно-коммунальных услуг в Москве с 1 декабря будут проиндексированы на 9%, что ниже прогнозируемой Минэком инфляции в 13,9% по итогам года, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития города.
«Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит установленные на федеральном уровне 9%, что почти на 5 п. п. ниже уровня инфляции: по прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовая инфляция в стране составит 13,9%», – рассказали там.
Соответствующий пакет документов был рассмотрен и принят сегодня на заседании президиума правительства Москвы. Жилищные тарифы при этом будут проиндексированы с 1 января.
Решение о переносе индексации тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 г. на 1 декабря этого года ранее в сентябре принял Минэк. Это означает, что индексация тарифов не будет производиться в течение более полутора лет. В ведомстве уточнили, что такая мера вызвана «необходимостью бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов.
В Москве при этом индексация всех социальных выплат составит 10%, подчеркнули в столичном департаменте экономической политики и развития города, а все действующие льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ сохраняются. Сегодня льготами пользуются 3,5 млн человек, а субсидиями – 0,5 млн человек. Помимо этого будут пересмотрены и стандарты стоимости ЖКХ для расчета субсидий гражданам, субсидии могут получить все москвичи, чьи расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют более 10%, напомнили в ведомстве. Рост транспортных тарифов составит в среднем 8%, добавили в департаменте.
1 июля каждого года в России индексируют тарифы на ЖКУ, в среднем они вырастают на 4%, но итоговая величина индексации зависит от конкретного региона. На этот год показатели индексации были определены в ноябре 2021 г. Сильнее всего стоимость ЖКУ выросла в Чечне (на 6,5%), Санкт-Петербурге (на 6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (на 6,2% везде). В Москве, Якутии и Дагестане тарифы проиндексированы на 6%.
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