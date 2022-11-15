Индексация тарифов ЖКХ в Москве окажется ниже прогнозируемой инфляции

В Москве при этом индексация всех социальных выплат составит 10%, подчеркнули в столичном департаменте экономической политики и развития города, а все действующие льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ сохраняются. Сегодня льготами пользуются 3,5 млн человек, а субсидиями – 0,5 млн человек. Помимо этого будут пересмотрены и стандарты стоимости ЖКХ для расчета субсидий гражданам, субсидии могут получить все москвичи, чьи расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют более 10%, напомнили в ведомстве. Рост транспортных тарифов составит в среднем 8%, добавили в департаменте.