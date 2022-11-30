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Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников

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Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 г. Такое заявление он сделал во время совещания с правительством. 

«В январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам — тем, которые нуждаются действительно в этой помощи. Нужно сделать это тоже в начале года», — подчеркнул Путин. 

Глава государства обратил внимание на то, что сейчас только 10 регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на 100%». Он напомнил, что для регионов допустимо отклонение от целевых показателей на 5%. Те субъекты Российской Федерации, которые нуждаются в помощи, должны будут получить дополнительные финансы. 

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Ранее министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации сообщил, что рост зарплат бюджетников в следующем году составит 8%. Он отметил, что пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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