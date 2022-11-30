Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников

Ранее министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации сообщил, что рост зарплат бюджетников в следующем году составит 8%. Он отметил, что пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.