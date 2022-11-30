Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 г. Такое заявление он сделал во время совещания с правительством.
«В январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам — тем, которые нуждаются действительно в этой помощи. Нужно сделать это тоже в начале года», — подчеркнул Путин.
Глава государства обратил внимание на то, что сейчас только 10 регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на 100%». Он напомнил, что для регионов допустимо отклонение от целевых показателей на 5%. Те субъекты Российской Федерации, которые нуждаются в помощи, должны будут получить дополнительные финансы.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации сообщил, что рост зарплат бюджетников в следующем году составит 8%. Он отметил, что пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.
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