Стоимость 1 кг лука в России впервые превысила 70 рублей

Как писали «Ведомости» в феврале, лук оказался единственным продуктом из борщевого набора (он также включает свеклу, капусту, картофель и морковь), который подорожал за 2022 г. Вопрос с ростом цен на лук тогда отдельно обсуждался на совещании у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. В Минсельхозе связывали такую динамику с плохими погодными условиями в странах-поставщиках Центральной Азии. Во избежание дефицита власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию.