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Экономика

Стоимость 1 кг лука в России впервые превысила 70 рублей

Ведомости

Средняя стоимость 1 кг репчатого лука в российских магазинах по итогам мая увеличилась до 73,3 руб., что является максимальным значением за всю историю наблюдения минимум с 2000 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В месячном выражении стоимость лука выросла на 9%, а в годовом – на 29%. В последние десять лет цены на лук колебались в диапазоне 30-40 руб., отмечает издание.

Как писали «Ведомости» в феврале, лук оказался единственным продуктом из борщевого набора (он также включает свеклу, капусту, картофель и морковь), который подорожал за 2022 г. Вопрос с ростом цен на лук тогда отдельно обсуждался на совещании у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. В Минсельхозе связывали такую динамику с плохими погодными условиями в странах-поставщиках Центральной Азии. Во избежание дефицита власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков в разговоре с РБК также связал удорожание лука с неурожаем в странах Средней Азии на фоне аномально холодной зимы. Из-за морозов хранившиеся на неотапливаемых складах овощи попросту испортились, а сейчас сократились запасы уже и в отечественных овощехранилищах, отметил он. 

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При этом Казаков подчеркнул, что скоро будет собран урожай и российского лука, за счет чего предложение резко вырастет, а цены – снизятся. При этом эксперт обратил внимание на нехватку хранилищ на осенне-зимний период. «Если у нас появятся новые овощехранилища, мы сможем решить проблему сохранения урожая», – подытожил он.

На неделе с 27 июня по 3 июля в России вновь ускорилась инфляция, сообщал ранее Росстат, достигнув 3,43% после 3,21% и 2,96% в прошлые две недели. Плодоовощная продукция подорожала на 0,47% после 0,31% неделей ранее. Как отмечал Росстат, в 15 регионах РФ лук подорожал на 0,1-4,9%, при этом в 55 – подешевел на 0,1-6,0%, а в девяти субъектах – на 6,1-14,6%. Индекс цен на лук превысил значение декабря 2022 г. на 200,5%, следовало из материалов ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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