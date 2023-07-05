Годовая инфляция в России ускорилась до 3,43%

В сегменте продовольственных товаров цены вторую неделю подряд увеличиваются на 0,16%. До этого на протяжении двух месяцев товары данной категории дешевели. Плодоовощная продукция подорожала на 0,47% после 0,31% неделей ранее. По данным Росстата, картофель вырос в цене на 3,23%, морковь – на 2,85%, а капуста – на 2%. При этом томаты и огурцы подешевели на 0,57% и 1,22% соответственно. Рост цен на мясопродукты замедлился, а хлебобулочные изделия и молочная продукция подешевели.