Годовая инфляция в России ускорилась до 3,43%
Годовая инфляция в России на неделе с 27 июня по 3 июля вновь ускорилась, достигнув 3,43% после 3,21% и 2,96% в прошлые две недели. Как сообщает Минэкономразвития, в недельном выражении рост цен замедлился до 0,13% после 0,16% неделей ранее.
С начала года, по данным Росстата, рост цен составил 2,9%.
В сегменте продовольственных товаров цены вторую неделю подряд увеличиваются на 0,16%. До этого на протяжении двух месяцев товары данной категории дешевели. Плодоовощная продукция подорожала на 0,47% после 0,31% неделей ранее. По данным Росстата, картофель вырос в цене на 3,23%, морковь – на 2,85%, а капуста – на 2%. При этом томаты и огурцы подешевели на 0,57% и 1,22% соответственно. Рост цен на мясопродукты замедлился, а хлебобулочные изделия и молочная продукция подешевели.
Рост цен на услуги также сохранился на уровне прошлой недели, составив 0,18%. Авиабилеты на внутренние рейсы выросли в цене на 0,96% после 1,36%, но услуги санаториев компенсировали это замедление, подорожав на 1,37%.
Удорожание непродовольственных товаров замедлилось до 0,12% после 0,19% неделей ранее, в частности, стройматериалы подорожали на 0,52% после 0,84%, а автомобили – на 0,06% после 0,11% и 0,13% двумя неделями ранее.
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. Позднее, 28 июня, зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ставки.
По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель ЦБ по инфляции – 4%. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 21 июля.