Правительство Саудовской Аравии поддержало сокращение добычи нефти в августе
В Саудовской Аравии поддержали продление добровольного сокращения добычи нефти на август. Об этом со ссылкой на решение правительства сообщило Саудовское агентство печати (SPA).
«Совет министров подтвердил стремление королевства активизировать меры, принимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса рынка нефти, включая объявление о продлении добровольного сокращения на 1 млн барр./сутки», – говорится в сообщении.
О продлении сокращения добычи нефти до 1 млн б/с на август сообщалось 3 июля. Агентство SPA уточняло, что в результате в августе суточная добыча в стране составит примерно 9 млн барр.
4 июня на встрече стран ОПЕК+ в Вене участники альянса договорились с 1 января 2024 г. снизить общую квоту добычи на 1,6 млн б/с до 40,46 млн барр. Само соглашение ОПЕК+ было продлено на год – до 31 декабря 2024 г.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 б/с. Он отмечал, что решение о снижении поставок за рубеж было принято для поддержания «усилий по обеспечению баланса рынка». Вице-премьер также уточнял, что РФ сократит добычу нефти на 500 000 б/с в дополнение к ранее принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения нефтедобычи.