Правительство Саудовской Аравии поддержало сокращение добычи нефти в августе

Как сообщал вице-премьер Александр Новак, Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 б/с. Он отмечал, что решение о снижении поставок за рубеж было принято для поддержания «усилий по обеспечению баланса рынка». Вице-премьер также уточнял, что РФ сократит добычу нефти на 500 000 б/с в дополнение к ранее принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения нефтедобычи.