Россия в августе опять сократит добычу и экспорт нефти

Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 барр./сутки, сообщил журналистам 3 июля курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак. Текущий уровень экспорта Новак не назвал. По его словам, поставки за рубеж будут снижены «в рамках усилий по обеспечению баланса рынка».