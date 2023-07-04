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Россия в августе опять сократит добычу и экспорт нефти

На фоне аналогичных действий Саудовской Аравии это может поднять цены на нефть
Василий Милькин
Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 барр./сутки, сообщил журналистам 3 июля курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак. Текущий уровень экспорта Новак не назвал. По его словам, поставки за рубеж будут снижены «в рамках усилий по обеспечению баланса рынка».

Представитель аппарата вице-премьера уточнил, что Россия сократит добычу нефти на 500 000 барр./сутки в дополнение к ранее принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения нефтедобычи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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