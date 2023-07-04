Россия в августе опять сократит добычу и экспорт нефти

Россия в августе опять сократит добычу и экспорт нефтиНа фоне аналогичных действий Саудовской Аравии это может поднять цены на нефть
Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 барр./сутки, сообщил журналистам 3 июля курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак. Текущий уровень экспорта Новак не назвал. По его словам, поставки за рубеж будут снижены «в рамках усилий по обеспечению баланса рынка».
Представитель аппарата вице-премьера уточнил, что Россия сократит добычу нефти на 500 000 барр./сутки в дополнение к ранее принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения нефтедобычи.
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