Президент зернового союза оценил потери зерновой отрасли от черноморской инициативы
Зерновая отрасль России за период действия черноморской инициативы потеряла порядка $1 млрд в связи с дисконтом на российские зерновые к мировому уровню цен, заявил на пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
«Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам. Если подсчитать, мы потеряли за время реализации этой сделки, год, мы за этот год потеряли больше $1 млрд. И это только зерновики потеряли, я не считаю потери производителей удобрений», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).
По его словам, вернуться в реализации зерновой сделки можно в случае выполнения условий российской стороны, но, на его взгляд, «ничего выполнено не будет». Поэтому, по мнению Злочевского, шансы на восстановление соглашения не велики.
17 июля российский МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора, расформировании Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что ее действие прекращается, так как российская часть сделки не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.
Соглашение по зерну было заключено 22 июля 2022 г. между представителями Турции, ООН, России и Украины. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.