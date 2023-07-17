Президент зернового союза оценил потери зерновой отрасли от черноморской инициативы

«Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам. Если подсчитать, мы потеряли за время реализации этой сделки, год, мы за этот год потеряли больше $1 млрд. И это только зерновики потеряли, я не считаю потери производителей удобрений», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).