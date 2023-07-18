В Минфине исключили сокращение расходов на соцвыплаты и оборону

В конце июня Минфин представил инициативу по «фронтальному сокращению» государственных расходов в бюджете 2024 г., писали «Ведомости». По данным источников, Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам предложил ведомствам урезать траты на 10%. Согласно действующему закону о бюджете, доходы на этот год запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – чуть больше 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн руб. По данным Минфина, по итогам первого полугодия 2023 г. дефицит бюджета составил 2,595 трлн руб. При этом июнь стал первым месяцем в этом году, когда был зафиксирован профицит бюджета – 800 млрд руб. (+29,8% год к году). С начала года доходы казны составили 12,381 трлн руб., продемонстрировав спад на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы выросли на 19%, до 14,976 трлн руб.