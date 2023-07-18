В Минфине исключили сокращение расходов на соцвыплаты и оборону
Сокращение расходов бюджета на 10% не приведет к сокращению расходов на социальные выплаты и оборону. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Аргументы и факты».
«Это в первую очередь пенсии, зарплаты, пособия, то есть обязательства перед гражданами. Естественно, под фронтальное сокращение не попадут расходы, необходимые для фронта, для победы. Эти статьи расходов бюджета отнесены к защищенным», – сказал он. Силуанов пояснил, что под фронтальным сокращением подразумевается «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам». При этом он добавил, что расходы на выполнение обязательств перед гражданами в этом случае не только не сокращаются, но и возрастают.
По словам Силуанова, к социальным обязательствам относятся не только пенсии, зарплаты и пособия, но и «детские выплаты, помощь регионам по поддержке людей». Он уточнил, что объем «детского бюджета» будет расти дальше, сейчас он составляет около 2,5 трлн руб. Силуанов также исключил возможность сокращения расходов на поддержку семей с детьми в ближайшие два-три года.
В конце июня Минфин представил инициативу по «фронтальному сокращению» государственных расходов в бюджете 2024 г., писали «Ведомости». По данным источников, Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам предложил ведомствам урезать траты на 10%. Согласно действующему закону о бюджете, доходы на этот год запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – чуть больше 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн руб. По данным Минфина, по итогам первого полугодия 2023 г. дефицит бюджета составил 2,595 трлн руб. При этом июнь стал первым месяцем в этом году, когда был зафиксирован профицит бюджета – 800 млрд руб. (+29,8% год к году). С начала года доходы казны составили 12,381 трлн руб., продемонстрировав спад на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы выросли на 19%, до 14,976 трлн руб.