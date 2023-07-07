Дефицит бюджета снизился до 2,6 трлн рублей к концу полугодия

Дефицит бюджета снизился до 2,6 трлн рублей к концу полугодияВ июне был впервые за год зафиксирован месячный профицит
Дефицит федерального бюджета сократился за июнь с 3,411 трлн руб. до 2,595 трлн. руб., следует из предварительных данных Минфина. За первое полугодие доходы казны составили 12,381 трлн руб., продемонстрировав спад на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы выросли на 19% – до 14,976 трлн руб.
Нефтегазовые доходы (НГД) сократились на 47% за первое полугодие 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,382 трлн руб. В качестве причин спада указаны высокая база сравнения прошлого года, снижение нефтяных котировок Urals, а также спад цен и сокращение объемов экспорта природного газа. При этом, отмечается выход месячной динамики НГД на траекторию, соответствующую базовому уровню в 8 трлн. руб. в год.
Уточнение механизма определения налоговой базы «нефтяных» налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут способствовать восстановлению налоговых поступлений во втором полугодии, указывает Минфин. Дополнительным стабилизирующим фактором является использование средств ФНБ, с помощью которых возмещается недобор нефтегазовых доходов.
Ненефтегазовые доходы, напротив, выросли на 17,8% и составили почти 9 трлн руб. Динамика поступления основных ненефтегазовых доходов — оборотные налоги, налог на прибыль — «вышла в устойчиво положительную область», в том числе относительно уровня 2021 г., уточнил Минфин.
На формирование объема расходов в 2023 г. будут влиять предельный размер бюджетных обязательств и размер дополнительных НГД, исходя из «бюджетного правила». Это позволит обеспечить стабильность первичного структурного дефицита (разницы между суммой ненефтегазовых и базовых нефтегазовых доходов и общим объемом расходов бюджета), подчеркивается в сообщении Минфина.
В июне доходы федерального бюджета выросли на 29,8% год к году. За месяц баланс федерального бюджета достиг профицита в 800 млрд руб. Для сравнения, в мае был зарегистрирован дефицит в 400 млрд.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн руб.
По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июля 2023 г. составило 1, 347 трлн рублей или 45,1 % от плановых бюджетных назначений. Наибольший уровень исполнения зафиксирован по нацпроектам: «Наука и университеты» (71,9%), «Культура» (68,4%), «Экология» (55,9%), «Производительность труда» (51,2%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (50,6 %).
Медленнее остальных исполняются «Туризм и индустрия гостеприимства» (28 %), «Здравоохранение» (34,6%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (35,7 %),«Международная кооперация и экспорт» (36,1%), «Жилье и городская среда» (37,5%), «Цифровая экономика Российской Федерации» (38,4 %), «Безопасные качественные дороги» (40,5%), «Образование» (41,5%), «Демография» (49%).
Сокращение дефицита в июне было ожидаемым, считает руководитель направления «Финансовая политика» Экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина. Рынок прогнозировал замедление расходов, поскольку в начале года было сразу объявлено специфике их финансирования. Существенная часть авансировалась «опережающими темпами» в первые месяцы 2023 г. Также эксперт заявила, что существует вероятность закрепления дефицита бюджета в рамках плана по итогам года, но все будет зависеть от уровня расходов.
Профицит бюджета за июнь связан с двумя основными факторами — приростом ненефтегазовых доходов за счет дивидендов и снижением расходов, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Она также отметила, что ситуация с доходностью бюджета во втором полугодии может стать лучше из-за тех же ненефтегазовых доходов и стабилизации НГД за счет слабого рубля. Эксперт заметила, что основная интрига сохраняется в части расходов ввиду начинающегося электорального сезона: «запрос на расширение расходной части бюджета может быть достаточно высоким». В качестве основного фактора снижения доходов Лаврова назвала спад НГД (отклонение от базового уровня 8 трлн руб., разложенного по месяцам составляет 600 млрд руб.) Также она считает маловероятными шансы достичь запланированного базового уровня по ним до конца года, несмотря на возможность «несколько уменьшить» разрыв.
Основная причина уменьшения дефицита в замедлении расходов – они снизились на 0,6 трлн руб. и были ниже сезонной нормы для июня, отмечает экономист, автор Telegram-канала «Холодный расчет» Александр Исаков. Рост не-нефтяных налогов против мая был отчасти связан с зачислением дивидендов от Сбера (565 млрд руб.), которые прошли через ФНБ и стали доходами бюджета, указывает эксперт.
Если замедление расходов окажется устойчивым по итогам июля, то дефицита может составить от 4 до 4,5 трлн руб., прогнозирует Исаков.