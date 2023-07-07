Дефицит бюджета снизился до 2,6 трлн рублей к концу полугодия

Профицит бюджета за июнь связан с двумя основными факторами — приростом ненефтегазовых доходов за счет дивидендов и снижением расходов, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Она также отметила, что ситуация с доходностью бюджета во втором полугодии может стать лучше из-за тех же ненефтегазовых доходов и стабилизации НГД за счет слабого рубля. Эксперт заметила, что основная интрига сохраняется в части расходов ввиду начинающегося электорального сезона: «запрос на расширение расходной части бюджета может быть достаточно высоким». В качестве основного фактора снижения доходов Лаврова назвала спад НГД (отклонение от базового уровня 8 трлн руб., разложенного по месяцам составляет 600 млрд руб.) Также она считает маловероятными шансы достичь запланированного базового уровня по ним до конца года, несмотря на возможность «несколько уменьшить» разрыв.