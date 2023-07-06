В бюджет поступило более 17 млрд рублей невыясненных доходов
В федеральный бюджет России по итогам прошлого года поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, на общую сумму 59,12 млрд руб. Почти треть от этой суммы (17,25 млрд руб.) приходится на невыясненные поступления, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета Минфином за 2022 г.
К неучтенным также относятся доходы (10,02 млрд руб.) от платежей по НДФЛ с суммы от 5 млн руб., акциза на жидкую сталь (4,9 млрд руб.) и возврата остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов (3,6 млрд руб.).
«Проверка и анализ реализации Минфином России бюджетных полномочий по организации составления и исполнения федерального бюджета в части доходов свидетельствуют о недостатках в прогнозировании и исполнении доходов федерального бюджета», – говорится в докладе Счетной палаты.
Минфин, как отмечается, в 2022 г. провел работу по установлению вида и принадлежности неучтенных доходов. Сумма уточнений составила 879,1 млн руб., из них по невыясненным платежам — 21,2 млн руб. Сумма уточнений по невыясненным поступлениям ранее зачисленных на счета Минфина доходов составила 7,7 млн руб.
Перевыполнение доходов федерального бюджета по итогам 2022 г. по сравнению с прогнозируемым объемом поступлений составило 2,8 трлн руб. (11,2%), из них нефтегазовые доходы – 2,04 трлн руб. (21,4%), говорится в докладе.
Ранее в июне Минфин сообщал, что объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 г. Минфин в то же время отметил устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 трлн руб.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.