Минфин вдвое сократит продажи юаней по бюджетному правилу

Минфин вдвое сократит продажи юаней по бюджетному правилуЭто слабо влияет на курс
Минфин в июле планирует продать иностранную валюту по бюджетному правилу на сумму эквивалентную 34,9 млрд руб., ежедневный объем сделок составит 1,7 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе министерства. В июне ежедневные продажи составляли 3,6 млрд руб. Таким образом, с 7 июля по 4 августа министерство сократит продажи валюты в 2,1 раза.
Минфин возобновил сделки с валютой по бюджетному правилу с января этого года. Объем операций определяется в зависимости от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Если поступления превышают базовый уровень за месяц, то Минфин приобретает юани, в обратном случае – продает. Интервенции могут проводиться в китайской валюте или в золоте, агентом по исполнению сделок выступает ЦБ.
Ведомство ожидает недополучение нефтегазовых доходов (НГД) за июль на 4,5 млрд руб. Отклонение фактического дохода от ожидаемого месячного объема за июнь 2023 г. составило -30,3 млрд руб., говорится в сообщении. В июне в федеральный бюджет поступило 528,6 млрд руб. нефтегазовых доходов, что на 26% меньше, чем годом ранее, следует из данных Минфина. За первую половину года объем нефтегазовых доходов достиг 3,4 трлн руб., что на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года Минфин прогнозирует 8 трлн руб. базовых нефтегазовых доходов.
Влияние на курс
По данным Мосбиржи на 5 июля, 16:00 мск курс доллара составлял 90,93 руб, евро – 99,10 руб, юаня – 12,5 руб. C середины июня рубль стал резко слабеть, тенденция усилилась в начале июля. 4 июля доллар впервые с марта 2022 г. превысил 90 руб.
Эффект бюджетного правила для валютного рынка небольшой, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. Однако учитывая, что на рынке не хватает иностранной валюты и спрос на нее повышен, краткосрочно снижение продаж может выступить даже дополнительным драйвером ослабления рубля.
При этом снижение объема продаж валюты в рамках бюджетного правила означает, что ситуация с размером нефтегазовых доходов улучшается, добавил Бабин. «Если данная тенденция получит развитие, в более долгосрочной перспективе это способно оказать ощутимую поддержку рублю», – указал он.
Сокращение объема продаж очевидно, так как ослабление курса дает бюджету дополнительный доход, заявила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Если рубль еще немного ослабнет и объемы поставок не будут меняться, то это будет похоже равновесный для бюджета курс, обеспечивающий Минфину сбор запланированных нефтегазовых доходов, подчеркнула эксперт. По оценке Орловой, ослаблению рубля способствует в том числе сезонный фактор – летние отпуска. Также эксперт предположила, что есть риск отклонения по году от базового уровня НГД – оно может быть эквивалентно уже достигнутому отклонению.
В нынешних условиях – при низком уровне цен на нефть и газ, ограничении объемов экспорта – маловероятен выход на уровень в 8 трлн руб. по итогам 2023 г. (это так называемый базовый размер поступлений – показатель, который определяет сумму расходов бюджета. – «Ведомости») считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова.
Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне 2023 г. сложилась в размере $52,17 за баррель. В июне стоимость Urals составила $55,28 за баррель, что в 1,58 раз ниже, чем в июне 2022 г. ($87,25 за баррель).
«В нашем прогнозе закладывается некоторое восстановление цен на энергоносители, так что ожидаем некоторого улучшения в части нефтегазовых поступлений во второй половине года, но в любом случае выйти на заложенные бюджетные уровни не получится», – добавила Лаврова.