Минфин вдвое сократит продажи юаней по бюджетному правилу

Сокращение объема продаж очевидно, так как ослабление курса дает бюджету дополнительный доход, заявила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Если рубль еще немного ослабнет и объемы поставок не будут меняться, то это будет похоже равновесный для бюджета курс, обеспечивающий Минфину сбор запланированных нефтегазовых доходов, подчеркнула эксперт. По оценке Орловой, ослаблению рубля способствует в том числе сезонный фактор – летние отпуска. Также эксперт предположила, что есть риск отклонения по году от базового уровня НГД – оно может быть эквивалентно уже достигнутому отклонению.