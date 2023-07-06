Перечисления ФТС в бюджет снизились почти на 18% в первом полугодии

В июне Минфин сообщал, что объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 г. Минфин в то же время отметил устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 трлн руб.