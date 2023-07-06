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Финансы

Перечисления ФТС в бюджет снизились почти на 18% в первом полугодии

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в федеральный бюджет 2,86 трлн руб. за первое полугодие, сообщил Telegram-канал ведомства.

«За 6 месяцев 2023 г. таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2 866,7 млрд руб.», – говорится в сообщении.

Этот показатель на 17,81% меньше результатов первого полугодия 2022 г., когда было перечислено 3,48 трлн руб. За июнь 2023 г. ФТС перечислила в бюджет 541,7 млрд руб., что на 39,5% больше, чем в июне прошлого года, уточняет «Интерфакс».

В ФТС также рассказали, что за первое полугодие таможенники зарегистрировали 1,93 млн деклараций, 83,2% из них были зарегистрированы автоматически, без участия инспектора, а выпущены – 27,4%.

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В июне Минфин сообщал, что объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 г. Минфин в то же время отметил устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 трлн руб.

Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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