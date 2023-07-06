Перечисления ФТС в бюджет снизились почти на 18% в первом полугодии
Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в федеральный бюджет 2,86 трлн руб. за первое полугодие, сообщил Telegram-канал ведомства.
«За 6 месяцев 2023 г. таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2 866,7 млрд руб.», – говорится в сообщении.
Этот показатель на 17,81% меньше результатов первого полугодия 2022 г., когда было перечислено 3,48 трлн руб. За июнь 2023 г. ФТС перечислила в бюджет 541,7 млрд руб., что на 39,5% больше, чем в июне прошлого года, уточняет «Интерфакс».
В ФТС также рассказали, что за первое полугодие таможенники зарегистрировали 1,93 млн деклараций, 83,2% из них были зарегистрированы автоматически, без участия инспектора, а выпущены – 27,4%.
В июне Минфин сообщал, что объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 г. Минфин в то же время отметил устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 трлн руб.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.