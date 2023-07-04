ФНС за январь - июнь собрала 21,6 трлн рублей налогов

Как писали ранее «Ведомости», Минфин выступил с инициативой фронтального сокращения госрасходов на 10% в бюджете следующего года. Программу представил министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня. Участники заседания, представляющие распорядителей бюджетных средств, отреагировали в основном негативно, хотя и были согласны с тем, что оптимизировать расходы нужно. В ответ практически все выступающие предлагали разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете.