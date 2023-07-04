ФНС за январь - июнь собрала 21,6 трлн рублей налогов
В России за январь - июнь собрано 21,6 трлн руб. налогов, сообщила замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«За январь - июнь, по оперативным данным Казначейства и нашим, поступления составили более чем 21,6 трлн руб. По основным доходообразующим налогам у нас идет прирост, кроме нефтегазовых», – приводит ее слова ТАСС.
Поступления по страховым взносам увеличились на 400 млрд руб., а по НДФЛ – на 105 млрд руб., добавила Шепелева.
Как писали ранее «Ведомости», Минфин выступил с инициативой фронтального сокращения госрасходов на 10% в бюджете следующего года. Программу представил министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня. Участники заседания, представляющие распорядителей бюджетных средств, отреагировали в основном негативно, хотя и были согласны с тем, что оптимизировать расходы нужно. В ответ практически все выступающие предлагали разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете.
Ранее в июне Минфин сообщал, что объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 г. Минфин в то же время отметил устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 трлн руб.