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Финансы

ФНС за январь - июнь собрала 21,6 трлн рублей налогов

Ведомости

В России за январь - июнь собрано 21,6 трлн руб. налогов, сообщила замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«За январь - июнь, по оперативным данным Казначейства и нашим, поступления составили более чем 21,6 трлн руб. По основным доходообразующим налогам у нас идет прирост, кроме нефтегазовых», – приводит ее слова ТАСС.

Поступления по страховым взносам увеличились на 400 млрд руб., а по НДФЛ – на 105 млрд руб., добавила Шепелева.

Как писали ранее «Ведомости», Минфин выступил с инициативой фронтального сокращения госрасходов на 10% в бюджете следующего года. Программу представил министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня. Участники заседания, представляющие распорядителей бюджетных средств, отреагировали в основном негативно, хотя и были согласны с тем, что оптимизировать расходы нужно. В ответ практически все выступающие предлагали разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете.

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Ранее в июне Минфин сообщал, что объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 г. Минфин в то же время отметил устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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