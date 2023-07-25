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Экономика

Госдума приняла закон об упрощении госзакупок для нужд спецоперации

Ведомости

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон, который позволяет Минобороны России, определенным правительством спецзаказчикам и подведомственным им учреждениям заключать договоры при госзакупках в любой форме, следует из думской электронной базы.

Как следует из пояснительной записки, новое правило позволит обеспечивать потребность воинских формирований, частей и подразделений в неотложных малых закупках в кратчайшие сроки. Документ был внесен группой депутатов во главе с главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Проект вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК).

Правительство поддержало законопроект об упрощенных закупках для Минобороны

Их можно будет проводить без проведения длительных контрактных процедур

Согласно действующему законодательству, заказчикам, которые осуществляют закупку у единственного поставщика, можно заключать контракты в любой форме. Документ позволит распространить такие правила и на Минобороны.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении госзакупок. Согласно ему, начальная (максимальная) цена контракта, в пределах которой допускается применение электронного запроса котировок, увеличивается до 10 млн руб. Также до 5 млн руб. повышается цена контракта, в пределах которой допускается проведение малых закупок с использованием электронного магазина.

Закон также расширил возможность заключения контракта без повторного определения поставщика, но при расторжении заказчиком ранее заключенного договора. Кроме того, законом продлевается возможность заключения контрактов под ключ, предметом которых могут одновременно выступать подготовка проектной документации или выполнение инженерных изысканий и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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