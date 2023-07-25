Госдума приняла закон об упрощении госзакупок для нужд спецоперации

Закон также расширил возможность заключения контракта без повторного определения поставщика, но при расторжении заказчиком ранее заключенного договора. Кроме того, законом продлевается возможность заключения контрактов под ключ, предметом которых могут одновременно выступать подготовка проектной документации или выполнение инженерных изысканий и др.