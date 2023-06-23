Правительство поддержало законопроект об упрощенных закупках для Минобороны

«Обычно, с учетом сроков разработки конкурсной документации, ее размещения, приема и оценки заявок, рассмотрения проекта контракта и его подписания, даже без учета рисков смещения графика с учетом рисков блокирования процедуры по жалобе ее участников в связи с нарушениями, которые могли быть допущены организатором и/или заказчиком, такая закупка может занимать даже не недели, а месяцы», – сказал Жарский «Ведомостям». Для этого силовым структурам предоставляется исключительная возможность производить малые закупки без проведения конкурентных процедур и заключать договор в любой форме, предусмотренной ГК, с единственным поставщиком, подчеркнул эксперт, а вот у Минобороны и его структур такой возможности нет.