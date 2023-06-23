Правительство поддержало законопроект об упрощенных закупках для Минобороны

Правительство поддержало законопроект об упрощенных закупках для МинобороныИх можно будет проводить без проведения длительных контрактных процедур
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который разрешает Минобороны и подведомственным ему учреждениям проводить закупки товаров, работ, услуг у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом (ГК). Об этом «Ведомостям» сообщили два участника правкомиссии.
Проект («Ведомости» с ним ознакомились) был разработан председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»), но пока не внесен в нижнюю палату парламента. Депутат предлагает внести изменения в ч. 15 ст. 34 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая позволяет заказчикам заключать контракт в любой форме, предусмотренной ГК. Предлагается распространить действие этой нормы на закупки Минобороны у единственных поставщиков «в целях проведения специальной военной операции и выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства».
«В ходе ведения хозяйственной деятельности у заказчика появляется необходимость осуществлять срочные «малые закупки» (на основе иных гражданско-правовых сделок) как в безналичном порядке, так и за наличные денежные средства <…> без необходимости проведения зачастую длительной процедуры заключения государственного контракта и только после включения соответствующей̆ закупки в план-график», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению автора законопроекта, такая мера позволит в кратчайшие сроки обеспечивать потребность армии в неотложных срочных «малых закупках», исключить организационную и бумажную «волокиту», связанную с процедурой включения в план-график соответствующих закупок и последующего заключения государственных контрактов, а также осуществлять оплату непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства.
1 января 2023 г. вступил в силу закон, разрешающий Минобороны и ряду подведомственных ему предприятий и учреждений закупку товаров, работ и услуг у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции на Украине. Согласно документу, такие меры допускаются «для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции, а также хранения ценностей государственного материального резерва».
«Минобороны сможет осуществлять так называемые «малые закупки», стоимость которых оценивается в сотни тысяч рублей, у единственного поставщика. Закупка у единственного поставщика с точки зрения закона допускается в исключительных случаях, поскольку предполагается, что широкое применение закупок без проведения конкурса, аукциона или запроса предложений может ограничивать конкуренцию среди поставщиков», – отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
У закупки у единственного поставщика есть «неоспоримый плюс» – оперативность, с которой заказчик может заключить с ним контракт, подчеркнул он.
«Обычно, с учетом сроков разработки конкурсной документации, ее размещения, приема и оценки заявок, рассмотрения проекта контракта и его подписания, даже без учета рисков смещения графика с учетом рисков блокирования процедуры по жалобе ее участников в связи с нарушениями, которые могли быть допущены организатором и/или заказчиком, такая закупка может занимать даже не недели, а месяцы», – сказал Жарский «Ведомостям». Для этого силовым структурам предоставляется исключительная возможность производить малые закупки без проведения конкурентных процедур и заключать договор в любой форме, предусмотренной ГК, с единственным поставщиком, подчеркнул эксперт, а вот у Минобороны и его структур такой возможности нет.
«Предлагаемые поправки позволят упростить процедуру закупок необходимых материалов и средств, которые требуются, что называется, «на местах» – непосредственно там, где это требуется для нужд воинских формирований в зоне проведения специальной военной операции», – пояснил «Ведомостям» адвокат Kulik & Partners Law. Economics Павел Дмитриев. Особый акцент сделан на возможности оплаты товаров, работ, услуг наличными, если отсутствует техническая возможность проведения безналичных платежей, уточнил он. Это важно для новых территорий, на которых гражданская инфраструктура находится в стадии восстановления, добавил адвокат.
Предлагаемые поправки распространяются только на срочные малые закупки, цена которых не превышает 600 000 руб., сказал Дмитриев. Ранее такие закупки входили в «общий перечень», т. е. для их проведения требовалось соблюдение довольно длительных процедур, что, соответственно, в принципе нивелировало срочность проведения закупки, и это могло отрицательно влиять на получение необходимых материальных средств, отметил он.
В случае принятия законопроекта заказчик и поставщик смогут заключать контракт намного более свободно, не предусматривая ряд условий, которые федеральный закон № 44-ФЗ считает обязательными для остальных контрактов (условия об ответственности сторон контракта, условия о порядке и сроках оплаты исполнения контракта и иные условия), сообщил «Ведомостям» юрист антимонопольной и регуляторной практики VEGAS LEX Илья Бочинин.
«В этом смысле процесс проведения соответствующих закупок действительно станет легче в силу диспозитивности гражданско-правового регулирования – заказчик и поставщик смогут предусматривать или не предусматривать те или иные условия контракта, которые им соответственно выгодны или невыгодны», – отметил он.