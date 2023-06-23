Правительство утвердило порядок передачи конфиската Минобороны и МЧС

Законопроект внес изменения в ч. 4 ст. 32.4 КоАП. Теперь конфискованные товары легкой промышленности в рамках дел об административных правонарушениях подлежат уничтожению за исключением тех случаев, когда безвозмездная передача предусмотрена законом, либо же такие товары передаются на нужды Минобороны и на гуманитарные цели в МЧС. Порядок и случаи такой передачи должен был установить кабмин.