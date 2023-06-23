Газета
Политика

Правительство утвердило порядок передачи конфиската Минобороны и МЧС

Ведомости

Правительство России утвердило порядок передачи Минобороны и МЧС конфискованных в рамках административных дел товаров легкой промышленности. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет «РИА Новости».

Передачей конфиската ведомствам будет заниматься Росимущество. Уточняется, что товары будут направляться министерствам на безвозмездной основе для их использования в гуманитарных и других целях, – например, для помощи при пожарах и наводнениях. В список легкой промышленности входит одежда, обувь и другие текстильные изделия.

13 июня президент России Владимир Путин подписал закон о передаче конфиската на нужды двух министерств. Действие закона распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть таких товаров подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям.

Законопроект внес изменения в ч. 4 ст. 32.4 КоАП. Теперь конфискованные товары легкой промышленности в рамках дел об административных правонарушениях подлежат уничтожению за исключением тех случаев, когда безвозмездная передача предусмотрена законом, либо же такие товары передаются на нужды Минобороны и на гуманитарные цели в МЧС. Порядок и случаи такой передачи должен был установить кабмин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных