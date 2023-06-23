Правительство утвердило порядок передачи конфиската Минобороны и МЧС
Правительство России утвердило порядок передачи Минобороны и МЧС конфискованных в рамках административных дел товаров легкой промышленности. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет «РИА Новости».
Передачей конфиската ведомствам будет заниматься Росимущество. Уточняется, что товары будут направляться министерствам на безвозмездной основе для их использования в гуманитарных и других целях, – например, для помощи при пожарах и наводнениях. В список легкой промышленности входит одежда, обувь и другие текстильные изделия.
13 июня президент России Владимир Путин подписал закон о передаче конфиската на нужды двух министерств. Действие закона распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть таких товаров подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям.
Законопроект внес изменения в ч. 4 ст. 32.4 КоАП. Теперь конфискованные товары легкой промышленности в рамках дел об административных правонарушениях подлежат уничтожению за исключением тех случаев, когда безвозмездная передача предусмотрена законом, либо же такие товары передаются на нужды Минобороны и на гуманитарные цели в МЧС. Порядок и случаи такой передачи должен был установить кабмин.