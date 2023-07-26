Поставки Superjet с российским двигателем перенесли на третий квартал 2024 года

Ранее сообщалось, что работы по изготовлению опытных экземпляров SSJ New с двигателями ПД-8 планируется выполнить в 2022 и 2023 гг., а серийное производство новых турбин – по 44 единицы в год – должно стартовать в 2024 г. Всего к 2030 г. планируется выпустить 314 двигателей ПД-8. В 2022 г. российские авиастроители в лице ОАК подписали соглашение о намерениях с «Аэрофлотом» на поставку 339 судов. Согласно документу, «Аэрофлот» на условиях аренды с 2023 по 2030 г. получит 210 самолетов МС-21, 89 воздушных судов SSJ New и 40 Ту-214.