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Экономика

Поставки Superjet с российским двигателем перенесли на третий квартал 2024 года

Ведомости

Авиакомпании начнут получать самолеты Superjet с российским двигателем ПД-8 в III квартале 2024 г., пишет РБК со ссылкой на презентацию заместителя генерального директора корпорации «Иркут» Юрия Корицкого. 

Новый самолет с отечественным двигателем должны были передать «Аэрофлоту» в декабре 2023 г.  Название воздушного судна -  Superjet New – также решили поменять на SJ-100, отмечает издание.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что на фоне ухода Boeing и Airbus компания преодолевает зависимость от импорта и нацелена на полное оснащение авиакомпаний отечественными судами, «сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов». Он напомнил, что до 2030 г. предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») должны поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов. 

«Основная нагрузка ложится как раз на «Иркут», где будут произведены 142 региональных SSJ-NEW и 270 МС-21. Сегодня программы МС-21 и «Суперджет-нью», можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике – с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем», – сказал он.

В «Аэрофлоте» РБК сообщили, что производитель не информировал авиакомпанию об изменении сроков поставки.

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SSJ-New является новой, «импортозамещенной» версией ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка SSJ-New обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ-New. Нынешний SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146, производство которого прекращено.

Ранее сообщалось, что работы по изготовлению опытных экземпляров SSJ New с двигателями ПД-8 планируется выполнить в 2022 и 2023 гг., а серийное производство новых турбин – по 44 единицы в год – должно стартовать в 2024 г. Всего к 2030 г. планируется выпустить 314 двигателей ПД-8. В 2022 г. российские авиастроители в лице ОАК подписали соглашение о намерениях с «Аэрофлотом» на поставку 339 судов. Согласно документу, «Аэрофлот» на условиях аренды с 2023 по 2030 г. получит 210 самолетов МС-21, 89 воздушных судов SSJ New и 40 Ту-214.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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