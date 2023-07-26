Поставки Superjet с российским двигателем перенесли на третий квартал 2024 года
Новый самолет с отечественным двигателем должны были передать «Аэрофлоту» в декабре 2023 г. Название воздушного судна - Superjet New – также решили поменять на SJ-100, отмечает издание.
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что на фоне ухода Boeing и Airbus компания преодолевает зависимость от импорта и нацелена на полное оснащение авиакомпаний отечественными судами, «сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов». Он напомнил, что до 2030 г. предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») должны поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов.
«Основная нагрузка ложится как раз на «Иркут», где будут произведены 142 региональных SSJ-NEW и 270 МС-21. Сегодня программы МС-21 и «Суперджет-нью», можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике – с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем», – сказал он.
В «Аэрофлоте» РБК сообщили, что производитель не информировал авиакомпанию об изменении сроков поставки.
SSJ-New является новой, «импортозамещенной» версией ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка SSJ-New обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ-New. Нынешний SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146, производство которого прекращено.
Ранее сообщалось, что работы по изготовлению опытных экземпляров SSJ New с двигателями ПД-8 планируется выполнить в 2022 и 2023 гг., а серийное производство новых турбин – по 44 единицы в год – должно стартовать в 2024 г. Всего к 2030 г. планируется выпустить 314 двигателей ПД-8. В 2022 г. российские авиастроители в лице ОАК подписали соглашение о намерениях с «Аэрофлотом» на поставку 339 судов. Согласно документу, «Аэрофлот» на условиях аренды с 2023 по 2030 г. получит 210 самолетов МС-21, 89 воздушных судов SSJ New и 40 Ту-214.