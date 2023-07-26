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Экономика

В Минсельхозе оценили динамику цен производителей продовольствия в России

Ведомости

Динамика цен по большинству видов продовольственной продукции находится в пределах инфляции, по ряду категорий цены зафиксированы ниже этого уровня. Об этом со ссылкой на Минсельхоз пишет ТАСС. Так министерство прокомментировало данные Росстата по индексу потребительских цен.

Инфляция, по данным Росстата, за неделю с 18 по 24 июля составила 0,23%, с начала июля к 24 июля – 0,61%, с начала года к 24 июля – 3,39%.

Так, прирост цен на плодоовощную продукцию с 18 по 24 июля составил 1%, в том числе на яблоки и бананы – 2,9%, капусту белокочанную – 2,8%, помидоры – 1,1%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 4,1%, огурцы – на 2,8%, морковь – на 2,1%, свеклу столовую – на 0,9%, картофель – на 0,3%. 

В министерстве добавили, что с этого года реализуют новый федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей. Его финансирование на 2023 г. составило 5 млрд руб.

Поддержка будет направлена в 76 регионов. При этом субъекты будут авансировать средства для получателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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