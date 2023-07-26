В Минсельхозе оценили динамику цен производителей продовольствия в России

Так, прирост цен на плодоовощную продукцию с 18 по 24 июля составил 1%, в том числе на яблоки и бананы – 2,9%, капусту белокочанную – 2,8%, помидоры – 1,1%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 4,1%, огурцы – на 2,8%, морковь – на 2,1%, свеклу столовую – на 0,9%, картофель – на 0,3%.