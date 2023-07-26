В Минсельхозе оценили динамику цен производителей продовольствия в России
Динамика цен по большинству видов продовольственной продукции находится в пределах инфляции, по ряду категорий цены зафиксированы ниже этого уровня. Об этом со ссылкой на Минсельхоз пишет ТАСС. Так министерство прокомментировало данные Росстата по индексу потребительских цен.
Инфляция, по данным Росстата, за неделю с 18 по 24 июля составила 0,23%, с начала июля к 24 июля – 0,61%, с начала года к 24 июля – 3,39%.
Так, прирост цен на плодоовощную продукцию с 18 по 24 июля составил 1%, в том числе на яблоки и бананы – 2,9%, капусту белокочанную – 2,8%, помидоры – 1,1%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 4,1%, огурцы – на 2,8%, морковь – на 2,1%, свеклу столовую – на 0,9%, картофель – на 0,3%.
В министерстве добавили, что с этого года реализуют новый федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей. Его финансирование на 2023 г. составило 5 млрд руб.
Поддержка будет направлена в 76 регионов. При этом субъекты будут авансировать средства для получателей.