ЦБ предупредил о дальнейшем ускорении инфляции в ближайшие месяцы
Годовая инфляция в России будет и дальше ускоряться в ближайшие месяцы на фоне низкой базы прошлого года, говорится в комментарии Центробанка «Динамика потребительских цен».
«В мае – сентябре 2023 г. из расчета годовой инфляции выходят очень низкие значения приростов цен прошлого года, когда происходила коррекция после скачка цен весны 2022 г. Как следствие, в ближайшие месяцы продолжит происходить увеличение показателя годовой инфляции», – говорится в материалах ЦБ.
При этом дополнительное влияние окажет и повышение текущего темпа роста цен, отмечает регулятор.
В июне потребительские цены ускорили рост до 0,37% после 0,31% в мае, указывает ЦБ, с очисткой от сезонности прирост составил 0,52% после 0,39% месяцем ранее, что соответствует 6,4% в годовом выражении. Во II квартале с поправкой на сезонность среднемесячный прирост цен составил 0,41% после 0,34% в январе – марте.
ЦБ также отметил, что ослабление рубля пока менее заметно повлияло на цены, чем обычно. Исключением стали туристические услуги и автомобили.
«Тем не менее по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме», – предупреждает регулятор.
В июне 2023 г. годовая инфляция ускорилась до 3,25% с 2,51% в мае, сообщил ранее Росстат.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляции в конце 2023 г. опустится до 5,3%. Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель ЦБ по инфляции – 4%. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 21 июля.
13 июля ЦБ опубликовал результаты последнего макроэкономического опроса: аналитики почти вдвое (с 0,8% до 1,5%) повысили прогноз по росту ВВП России, повысив также прогноз и по инфляции (с 5,5% до 5,7%).