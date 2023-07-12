В июне годовой рост цен ускорился до 3,25%

По прогнозу Минэкономразвития, инфляции в конце 2023 г. опустится до 5,3%. Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель ЦБ по инфляции – 4%. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 21 июля.