В июне годовой рост цен ускорился до 3,25%Больше всего подорожали куры и сахар, сообщил Росстат
В июне 2023 г. годовая инфляция ускорилась до 3,25% с 2,51% в мае, сообщил Росстат. Индекс потребительских цен в месячном выражении составил 0,37% после 0,31% в мае. Рост цен месяц к месяцу ускорился до 0,40% с учетом сезонного фактора, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
В 24 регионах страны инфляция выросла на 0,5% или превысила ее, следует из данных Росстата. Максимум (0,9%) зафиксирован в Алтайском крае.
«В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на помидоры снизились в среднем на 22,0%, лук репчатый – на 13,5%, бананы – на 12,4%, капусту белокочанную – на 10,8%», — уточнили в Росстате. Кроме того, ощутимо упали цены на огурцы (5,5%), свежую зелень (4,4%) и виноград (4,2%). Сильнее всего за первый месяц лета подорожала морковь (22,2%), чек вырос также на картофель (21,5%), лимоны (16,1%), свеклу (13,1%) и яблоки (6,7%).
В сегменте продовольственных товаров в июне цены незначительно снизились на -0,01% после дефляции в мае на -0,31% месяц к месяцу. Среди списка отдельных товаров больше всего подорожали охлажденные куры (на 6,8%) и сахарный песок (4,62%). Подешевели за месяц – яйца и гречка (на 2,4%).
Непродовольственные товары в июне 2023 г. подорожали на 0,42% (0,34% в мае). Цены на на бензин в июне выросли на 1,6%, на дизельное топливо – на 0,3%. Лекарства, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали стоить на 0,7% дороже, а жизненно необходимые препараты — на 0,6%. Среди непродовольственных товаров самый сильный рост в цене показал цемент (5,9%), а снижение — телевизоры (2,1%).
В секторе услуг в июне рост цен замедлился до 0,83% после 1,13% в мае. Тарифы ЖКХ с мая подорожали на 0,09%. В списке услуг наибольший рост в цене продемонстрировали санаторно-оздоровительные. «В июне среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость: путевок в дома отдыха, пансионаты – на 9,8%, поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым – на 9,2%», — уточняется в сообщении Росстата. Наибольшее снижение в цене среди услуг показал отдых в ОАЭ (2,7%).
В секторе услуг инфляция замедлилась за счет снижения темпов роста цен на услуги пассажирского транспорта и экскурсионные услуги, отмечают в своем обзоре Минэкономразвития.
Данные по инфляции за июнь стали подтверждением того, что проинфляционные риски материализуются, заявил автор Telegram-канала «Мои инвестиции», экономист Родион Латыпов. И дело даже не в ускорении темпов год к году – это всегда запаздывающий индикатор, правильнее ориентироваться на месячные показатели в пересчете на год и с поправкой на сезонность, пояснил эксперт.
«В мае-июне текущие темпы инфляции ускорились. В январе-апреле они в среднем соответствовали 4% в пересчете на год. В мае были близки к 5%. В июне, по нашим оценкам, приблизились к 6%», — уточнил он. При этом важно, что сейчас высокие текущие темпы не сконцентрированы в услугах, а равномерно распределены по корзине.
По словам Латыпова, ослабление рубля с конца прошлого года начало переноситься в цены только с мая – именно тогда у ритейлеров возникла необходимость пополнять запасы и закупать импортную продукцию по обновленным уровням курса. Кроме того устойчиво восстанавливается потребительский спрос, а рынок труда остается напряженным, что выливается в опережающий рост зарплат и повышение издержек производителей. Все эти факторы не дают оснований полагать, что в ближайшие месяцы инфляция замедлится, указывает экономист.
ЦБ вслед за ускорением текущих темпов инфляции и реализацией проинфляционных рисков будет ужесточать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку, указывает Латыпов. Дополнительным фактором такого решения может стать продолжающееся ослабление рубля, добавляет он.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляции в конце 2023 г. опустится до 5,3%. Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель ЦБ по инфляции – 4%. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 21 июля.