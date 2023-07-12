Годовая инфляция в США замедлилась до 3%
Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам июня вырос на 0,2% по сравнению с увеличением на 0,1% месяцем ранее. В годовом же выражении рост цен замедлился до 3% после 4% и 4,9% в предыдущие два месяца, обновив тем самым минимум с марта 2021 г., сообщило федеральное бюро статистики труда США.
Рост потребительских цен был обеспечен, главным образом, удорожанием бензина и аренды жилья. Рост же базовой инфляции (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI) продолжил замедляться. В июне этот показатель вырос на 4,8% после 5,3% в мае и 5,5% в апреле. При этом впервые за полгода месячный прирост этого показателя оказался меньше 0,4%, составив лишь 0,2%.
Опубликованные данные оказались лучше прогнозов: опрошенные Reuters экономисты ожидали роста цен на 0,3% в месячном выражении и 3,1% – в годовом. Агентство считает, что замедление инфляции происходит недостаточно быстро, поэтому Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, вернется к повышению ключевой ставки на следующем заседании.
14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5–5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г. Целевой уровень по инфляции в США – 2%.
Ранее 9 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в стране сейчас «слишком высокая инфляция». По ее словам, путь к снижению инфляции связан со «здоровым рынком труда». Она добавила, что, согласно имеющимся у минфина данным, США находятся на этом пути. При этом исключать возможность рецессии в стране полностью она не стала.