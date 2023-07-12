Годовая инфляция в США замедлилась до 3%

Рост потребительских цен был обеспечен, главным образом, удорожанием бензина и аренды жилья. Рост же базовой инфляции (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI) продолжил замедляться. В июне этот показатель вырос на 4,8% после 5,3% в мае и 5,5% в апреле. При этом впервые за полгода месячный прирост этого показателя оказался меньше 0,4%, составив лишь 0,2%.