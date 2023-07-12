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Экономика

Годовая инфляция в США замедлилась до 3%

Ведомости

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам июня вырос на 0,2% по сравнению с увеличением на 0,1% месяцем ранее. В годовом же выражении рост цен замедлился до 3% после 4% и 4,9% в предыдущие два месяца, обновив тем самым минимум с марта 2021 г., сообщило федеральное бюро статистики труда США.

Рост потребительских цен был обеспечен, главным образом, удорожанием бензина и аренды жилья. Рост же базовой инфляции (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI) продолжил замедляться. В июне этот показатель вырос на 4,8% после 5,3% в мае и 5,5% в апреле. При этом впервые за полгода месячный прирост этого показателя оказался меньше 0,4%, составив лишь 0,2%.

Опубликованные данные оказались лучше прогнозов: опрошенные Reuters экономисты ожидали роста цен на 0,3% в месячном выражении и 3,1% – в годовом. Агентство считает, что замедление инфляции происходит недостаточно быстро, поэтому Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, вернется к повышению ключевой ставки на следующем заседании.

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14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5–5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г. Целевой уровень по инфляции в США – 2%.

Ранее 9 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в стране сейчас «слишком высокая инфляция». По ее словам, путь к снижению инфляции связан со «здоровым рынком труда». Она добавила, что, согласно имеющимся у минфина данным, США находятся на этом пути. При этом исключать возможность рецессии в стране полностью она не стала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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